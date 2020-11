Photo d’archive d’Uriel Antuna lors d’un match pour l’équipe nationale mexicaine. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, USA. 1er juillet 2019. CRÉDIT OBLIGÉ AUJOURD’HUI USA / Mark J. Rebilas

MEXICO CITY, 14 novembre (.) – L’équipe nationale de football du Mexique est revenue d’un score adverse samedi et a battu la Corée du Sud 3-2 lors d’un match amical en Autriche.

Raúl Jiménez, Uriel Antuna et Carlos Salcedo ont marqué les buts de la victoire en trois minutes.

“Heureux de marquer un but de plus et grâce à Dieu, nous avons gagné. L’équipe a bien joué et nous avons eu plusieurs opportunités que nous n’avons pas faites, mais heureusement nous avons gagné”, a déclaré Antuna après le match.

L’équipe dirigée par l’Argentin Gerardo “Tata” Martino a dominé le match disputé au stade Wiener Neustadt en Autriche, générant plusieurs occasions de but qui ne se sont pas concrétisées.

La première occasion de but pour le Mexique est survenue à la quatrième minute avec un tir de Jiménez qui est passé très près du poteau droit.

Le Mexique a de nouveau mis le but coréen en danger à la 11e minute avec une volée colorée de Hirving Lozano après une passe de Luis Rodríguez, mais le ballon est passé au-dessus.

Jesús Corona avait l’option la plus claire de marquer à la 15e minute lorsqu’il s’est retrouvé sans marque devant le gardien coréen, qui a sauvé ses tirs à deux reprises.

Malgré la domination imposée par le Mexique, la Corée du Sud a marqué le premier but à la 20e minute lorsque Hwang Ui-jo a volé sur un centre envoyé de la gauche par Son Heung-min.

Le Mexique a failli égaliser à la 24e minute avec un tir de Lozano qui a frappé le poteau gauche.

Le gardien mexicain Hugo González a évité le deuxième but des Coréens à la 60e minute en bloquant un tir puissant de Hwang Ui-jo, qui a dépassé les défenseurs.

Le Mexique a réalisé l’égalité jusqu’à 67 minutes grâce à Jiménez, qui a terminé un centre envoyé par Orbelín Pineda du secteur droit dans la petite zone.

Une minute plus tard, Uriel Antuna a marqué le deuxième but des Mexicains en relevant le ballon avant la sortie du gardien après avoir reçu une passe filtrée de Pineda.

Le Mexique a inscrit le troisième but à la 70e minute sur un tir puissant de Carlos Salcedo après avoir reçu une tête de Héctor Moreno au centre de la surface.

La Corée du Sud a marqué le deuxième but à la 85e minute lorsque Kwon Kyung-won a frappé sa cuisse sur un corner de l’aile droite.

“L’équipe a fait une belle performance en général, nous avons eu plusieurs opportunités que nous n’avons pas pu préciser, mais nous devons toujours grandir et proposer des jeux. Ces types de rivaux sont ce que vous trouverez dans une Coupe du monde”, a déclaré le défenseur Edson. Alvarez.

Le prochain engagement des “Tri” – comme les Mexicains appellent leur équipe – aura lieu mardi lorsqu’ils affronteront le Japon dans le cadre de leur préparation pour les compétitions officielles qui se joueront l’année prochaine, comme les éliminatoires de la Concacaf pour la Coupe du monde 2022 et la coupe d’or.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)