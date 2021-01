Mise à jour avec les déclarations du ministre mexicain des Affaires étrangères. Changement de titre et pompadour /// Mexique, 21 janvier 2021 (.) – Le gouvernement mexicain a salué ce mercredi la décision du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, de suspendre la construction d’un mur sur la frontière commune qui avait été ordonnée par son prédécesseur, Donald Trump. “Le Mexique se félicite de la fin de la construction du mur, de l’initiative d’immigration en faveur de la DACA et d’un chemin vers la double nationalité”, a écrit le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard sur Twitter. “Comme le président López Obrador l’a écrit il y a quelques années au président Joe Biden, les ponts ouvrent la voie à la coopération et à la compréhension”, a-t-il ajouté. Biden a signé mercredi un décret ordonnant de mettre un terme au mur frontalier et présentera un projet au Congrès. qui permettra la naturalisation de quelque 700 000 jeunes arrivés sans papiers dans leur enfance accompagnant leurs parents, un groupe connu sous le nom de «rêveurs». Le gouvernement de Barack Obama avait mis en place un programme dénommé DACA, qui protégeait ces jeunes de la déportation et que l’administration Trump a cherché à mettre fin. Auparavant, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a souhaité à Joe Biden le succès de son mandat aux États-Unis, a déclaré qu’il partageait les priorités du démocrate et a souligné que la coopération binationale doit être respectueuse de la souveraineté. “Je suis d’accord avec ses trois principales approches. (…) Ils sont très importants: [combate a la] pandémie, réactivation économique et migration. Et bien sûr, en souhaitant au président Biden de très bien réussir dans son administration “, a déclaré López Obrador ce mercredi au début de sa conférence de presse du matin. López Obrador, qui avait une relation étroite avec le président sortant, le républicain Donald Trump, était L’un des derniers à féliciter Biden pour sa victoire aux élections de novembre, alors qu’il attendait la réunion et la confirmation du collège électoral le 14 décembre. Lors d’une question expresse de la presse, López Obrador a assuré qu’il avait de “bonnes relations avec Trump au profit du Mexique “et qu’il a toujours été respectueux de la souveraineté mexicaine. Il s’est dit convaincu que les relations avec Biden” seront très bonnes “et a souligné que la coopération doit être” ordonnée et respectueuse, qu’il n’y a pas d’ingérence “. Analystes et opposants Cependant, ils ont averti que des divergences pourraient surgir entre le gouvernement de López Obrador et celui de Biden en matière de travail, d’énergie, d’agriculture et d’environnement. Ces derniers jours, le cas de l’ancien ministre de la Défense Salvador C ienfuegos, détenu par la DEA aux États-Unis pour des liens avec le trafic de drogue et remis au Mexique pour enquête, a déclenché des accusations entre les deux pays. Le bureau du procureur général du Mexique a disculpé Cienfuegos, estimant que les preuves contre lui n’étaient pas solides, tandis que López Obrador a accusé la DEA de “fabriquer” les accusations, ce qui a été rejeté par le ministère américain de la Justice. Sem / dga / rsr ———————– ————————————– “L’espoir nous est revenu”, les migrants font confiance en échange de Politique avec Biden = (Vidéo) = Ciudad Juárez, Mexique, 21 janvier 2021 (.) – Les migrants qui attendent au Mexique leurs démarches pour s’installer aux États-Unis ont fait confiance ce mercredi que le nouveau président de ce pays, Joe Biden, rendra sa politique plus flexible après les mesures dures du gouvernement de Donald Trump. “Nous sommes très heureux, heureux, l’espoir est revenu”, a déclaré à l’. Jessica Valles, nicaraguayenne, qui est à Ciudad Juárez depuis 18 mois. ) dans l’attente d’une réponse favorable à sa demande. Avec ce sentiment, Valles a suivi mercredi l’inauguration de Biden à la télévision dans un refuge qui accueille les migrants bloqués. “Cela nous rend plus confiants et nous constatons que le nouveau président ne nous laisse pas de côté et je pense qu’il pense à nous”, a déclaré Fatima, une Salvadorienne qui est au Mexique depuis deux ans et qui a évité de donner son nom de famille. La migration a été un enjeu central sous l’administration Trump, qui a pris des mesures controversées telles que la séparation des familles des sans-papiers ou la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique, de près de 3200 km. Sous l’administration Trump, les États-Unis ont envoyé également au Mexique, quelque 60 000 migrants, la majorité d’Amérique centrale, dans le cadre du programme «Stay in Mexico». Cette politique prévoit que les demandeurs d’asile qui arrivent à la frontière sud des États-Unis doivent attendre sur le territoire mexicain la résolution de leur cas. Biden a signé ce mercredi un décret ordonnant de mettre un terme au mur -dont les travaux se sont poursuivis ce mercredi à Juárez- et présentera un projet devant le Congrès qui permettra la naturalisation de quelque 700000 jeunes arrivés sans papiers dans leur enfance accompagnant leurs parents, un collectif bien connu comme les «rêveurs». Il projette également un plan d’assistance pour El Salvador, le Guatemala et le Honduras, d’où proviennent la majorité des migrants, ainsi que des fonds supplémentaires pour la surveillance et le contrôle des frontières. “C’est un espoir, je ne peux pas dire que cela se produira parce que les politiciens promettent beaucoup, mais nous espérons qu’il en sera ainsi, que nous en aurons l’opportunité”, a déclaré Dennys López, un Cubain qui a été en Mexique et trois mois à Ciudad Juárez. Après les énormes caravanes de migrants de fin 2018 et début 2019, Trump a menacé le Mexique de sanctions commerciales s'il ne prenait pas de mesures pour arrêter la vague migratoire.Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a ensuite déployé quelque 26000 militaires à ses frontières nord et sud.