Des dizaines de personnes attendent leur tour pour passer le test de détection du covid-19, dans un kiosque installé dans la capitale du pays. . / José Pazos / Archives

Mexique, 18 janvier . .- Le Mexique a signalé 8074 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures pour un total de 1649502 cas confirmés, ont rapporté ce lundi les autorités du ministère de la Santé.

En outre, 544 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 141 248

Avec ces données, le Mexique se classe au treizième rang mondial pour le nombre d’infections et reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, selon l’Université américaine Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie au Mexique, 4 139 021 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 44%, a rapporté le directeur de l’épidémiologie, José Luis Alomía, lors d’une conférence de presse.

Parmi les patients étudiés, il y a 1 649 502 qui avaient un positif pour l’infection virale, 2 075 246 avec un résultat négatif et 414 273 qui restent des cas suspects.

En outre, il a souligné que 1 237 321 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent que dans leur pays il y a 1 839 876 cas estimés et que 6% d’entre eux, 98 554 sont ceux qui représentent l’épidémie active au Mexique, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes au cours des 14 derniers jours.

Le taux d’occupation national des lits d’hôpitaux généraux est de 60% et les États avec les taux les plus élevés sont Mexico (89%) et Guanajuato et l’État du Mexique (86%).

Alors que le taux d’occupation des lits avec ventilateur est Mexico (86%) et l’État du Mexique (78%)

PLAN DE VACCINATION

Les autorités sanitaires ont également signalé qu’au total, 492 529 doses de vaccin contre la covid-19 avaient été appliquées dans le pays jusqu’à lundi, toutes au personnel médical.

Parmi les vaccinés, 6 546 ont déjà reçu le traitement complet, soit deux doses.

Le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants avec un plan déjà en cours et dont l’achèvement est prévu pour mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1 600 millions de dollars).

Dans un premier temps, il vise à vacciner le personnel de santé et dans le second, quelque 15 millions de seniors.

Ce lundi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le Mexique accepte de réduire les demandes de dose du vaccin Pfizer afin que les Nations Unies (ONU) reçoivent une quantité de produit biologique et puissent la livrer aux pays pauvres.

Le Mexique a conclu des accords pour 34,4 millions de doses de Pfizer, 77,4 millions de la société britannique AstraZeneca, 35 millions de CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il envisage également l’achat de 24 millions de doses du Spoutnik V.