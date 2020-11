LANSING, Michigan, États-Unis (AP) – Les autorités électorales du Michigan ont certifié lundi la victoire de Joe Biden dans l’État par une différence de 154000 voix, marquant un nouveau revers pour le président Donald Trump dans sa tentative futile pour avoir sapé les résultats de l’élection du 3 novembre par des contestations non fondées et des accusations de fraude infondées.

Le Conseil national des élections, composé de deux républicains et de deux démocrates, a confirmé les résultats par un vote de 3-0, avec une abstention. Les alliés de Trump et le candidat républicain battu au Sénat, John James, avaient exhorté le panel à retarder le vote de deux semaines afin d’auditer le vote dans le bastion démocrate du comté de Wayne, où se trouve Detroit.

En vertu de la loi du Michigan, Biden reçoit les 16 votes électoraux de l’entité. La victoire du président élu a été de 2,8 points de pourcentage, une marge plus large que dans d’autres États où Trump a contesté les résultats, comme la Géorgie, l’Arizona, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

Certains alliés de Trump avaient exprimé l’espoir que les législateurs des États pourraient intervenir dans la sélection des électeurs républicains dans les États où la certification n’est pas effectuée. Cette tentative improbable ne sera plus possible au Michigan.

«Les habitants du Michigan ont parlé. Le président élu Biden a remporté l’État du Michigan par plus de 154000 voix, et il sera notre prochain président le 20 janvier “, a déclaré le gouverneur de l’État, la démocrate Gretchen Whitmer, dans un communiqué, ajoutant que” il est temps de laisser ce choix derrière ».

L’équipe juridique de Trump a minimisé la certification, affirmant que c’était “une simple étape de procédure”, et a insisté sur le fait qu’il continuerait à se battre.

Mais les tentatives de Trump pour contourner l’inévitable – la reconnaissance formelle de sa défaite – se heurtent à une résistance de plus en plus acharnée devant les tribunaux et parmi les républicains eux-mêmes à seulement trois semaines avant que le Collège électoral se réunisse pour certifier l’élection. triomphe de Biden. À maintes reprises, les appels non fondés de Trump et les allégations de complot et de fraude à grande échelle ont été rejetés alors que les États continuent de confirmer leurs résultats.

Le Conseil des élections du Michigan a certifié les résultats malgré les appels de Trump et de ses alliés demandant aux membres républicains de bloquer le vote pour permettre un audit des bulletins de vote dans le comté de Wayne, où le président a affirmé sans présenter de preuve qu’il était une victime. fraude. Biden l’a largement dépassé en nombre de plus de 330000 voix dans la démarcation.

“Le devoir du conseil est très clair”, a déclaré Aaron Van Langevelde, vice-président républicain du panel. «Nous avons le devoir de certifier cette élection sur la base de ces résultats. C’est très clair. Nous nous limitons à ces résultats. Je ne vais pas dire que nous ne nous limitons pas à eux. “

Mary Ellen Gurewitz, avocate du Parti démocrate de l’État, a déclaré au panel que les attaques contre les résultats des élections “font partie d’une campagne raciste menée par le futur président Trump pour discréditer les villes du pays à forte population noire. , y compris Detroit, Philadelphie et Milwaukee. “

Trump a tenté de contester les résultats des élections devant les tribunaux, mais en vain, il a tenté d’influencer personnellement les législateurs locaux pour les convaincre d’ignorer le vote populaire et de nommer des électeurs républicains, une stratégie qui déclencherait des manifestations dans les rues. , selon des experts en droit électoral.

