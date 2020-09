Par Trevor Hunnicutt

NEW YORK (.) – Michael Bloomberg, qui a dépensé 1 milliard de dollars de son propre argent pour une candidature à la présidentielle ratée de 2020, injectera au moins 100 millions de dollars pour aider la campagne du démocrate Joe Biden contre le président Donald Trump en Floride.

La décision du milliardaire intervient à un moment critique des 51 derniers jours de la course, avec des sondages montrant une course serrée dans l’État du champ de bataille et aucun avantage financier pour le président en exercice.

La suprématie financière initiale de Trump sur l’ancien vice-président Biden s’est évaporée après que la campagne républicaine ait été dépensée librement et que la collecte de fonds démocrate ait augmenté une fois la primaire de division du parti terminée.

« Mike Bloomberg s’est engagé à aider à vaincre Trump, et cela se produira dans les États du champ de bataille », a déclaré le conseiller de Bloomberg, Kevin Sheekey, qui a ajouté que les dépenses « signifieront que les démocrates et la campagne Biden pourront investir encore plus lourdement dans d’autres États clés. comme la Pennsylvanie, qui sera critique pour une victoire de Biden. «

Même avant les dépenses de Bloomberg, les deux campagnes s’attendaient à ce que la Floride soit l’État le plus cher dans lequel faire campagne. Ce sera le plus grand prix parmi les États compétitifs le jour du scrutin, offrant 29 des 270 votes du collège électoral nécessaires pour gagner.

Le vote par correspondance dans l’État commence le 24 septembre et Biden prévoit sa première visite en personne en Floride de la saison des élections générales mardi.

Trump a remporté l’État par 113000 voix lors de son élection victorieuse de 2016, soit 1,2 point de pourcentage. Il a depuis adopté l’État comme résidence et se rend régulièrement.

Des sondages récents ont montré que Biden avec une marge très mince là-bas, gagnant du terrain avec les électeurs plus âgés, mais derrière les performances des démocrates précédents avec les Latinos. Les personnes de plus de 65 ans représentent un sur cinq des électeurs de l’État et les Latinos un sur quatre.

La campagne de réélection de Trump et le Comité national républicain ont déclaré mercredi qu’ils avaient collecté 210 millions de dollars en août, bien en deçà du record de 364,5 millions de dollars de Biden pour le mois qui comprenait les conventions télévisées des deux parties.

La forte collecte de fonds a peut-être permis à Biden d’effacer complètement un long déficit de collecte de fonds contre Trump. Avant le décompte de la collecte de fonds d’août, la campagne Trump a rapporté avoir 300 millions de dollars en espèces, contre 294 millions de dollars pour Biden. Aucune des deux campagnes n’a rapporté de chiffre plus récent.

Le président républicain, qui suit Biden dans les sondages d’opinion nationaux avant les élections du 3 novembre, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il dépenserait son propre argent si nécessaire.

« Je pensais que Mini Mike en avait fini avec la politique démocrate », a déclaré Trump dimanche sur Twitter. « Sauvez NYC à la place. »

Les démocrates craignaient que l’aide promise par Bloomberg au parti ne se concrétise après avoir abandonné sa propre campagne présidentielle. Certains ont été irrités par le fait que Bloomberg obtienne un créneau aux heures de grande écoute à la convention démocrate en août.

Un assistant de Bloomberg a déclaré que l’argent serait utilisé pour aider à amener les gens aux urnes qui soutiennent Biden et à communiquer avec les électeurs latinos, en particulier.

« Cela forcera les républicains et la campagne Trump à transférer encore plus de leurs ressources limitées vers la Floride », a déclaré l’assistant.

