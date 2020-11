Trente jeunes artistes cubains ont été reçus ce vendredi soir au ministère de la Culture de La Havane, où ils ont demandé plus de liberté d’expression et de création.

Il s’agit d’une représentation de quelque deux cents jeunes qui ont manifesté vendredi pour demander le «dialogue», une mobilisation exceptionnelle qui a reçu le soutien de personnalités établies du cinéma cubain.

La plainte est intervenue après la dissolution par la police, la nuit précédente, d’une manifestation de 10 jours du Mouvement San Isidro (MSI), alléguant un risque de contagion épidémiologique.

“Ce fut un dialogue difficile sur toutes les questions”, a déclaré l’artiste rebelle Tania Brugueras, à l’issue de la rencontre de cinq heures avec le vice-ministre Fernando Rojas.

Les 30, qui comprenaient plusieurs membres du MSI, étaient accompagnés du réalisateur Fernando Pérez et de l’acteur Jorge Perugorría.

Le groupe a présenté des revendications, préalablement approuvées à main levée par les jeunes au milieu de la voie publique.

À distance de sécurité, de nombreux agents de la sécurité de l’État et des policiers en uniforme ont observé sans intervenir jusqu’à présent.

Le plus important était “d’ouvrir un canal de dialogue” qui comprend une réunion avec le ministre Alpidio Alonso la semaine prochaine, ont déclaré les participants à la réunion à la presse.

La mobilisation est très inhabituelle à Cuba, où l’autorisation de manifester est rarement donnée.

– “Il est temps de parler” –

Perugorría, connu pour son rôle de premier plan dans “Fresa y Chocolate”, a déclaré aux personnes présentes que “l’heure est au dialogue et je crois que vous, les jeunes, devez être entendus”.

L’acteur de 55 ans est également connu comme peintre et promoteur d’une galerie d’art.

Pérez, un cinéaste chevronné de 76 ans, a déclaré aux personnes rassemblées: “Nous sommes ici pour dire au ministère de la Culture de les recevoir, et que cela va être le début d’une nouvelle langue.”

– San Isidro attaqué –

À l’aube, la police a fait une descente dans les locaux du Mouvement San Isidro dans le centre historique de La Havane et a expulsé 14 jeunes qui menaient une manifestation depuis 10 jours, dont six en grève de la faim.

Cette manifestation, largement diffusée sur Internet, a gagné en notoriété, même au-delà des frontières de l’île.

Les autorités ont allégué le danger de propagation de l’épidémie de covid-19, car l’un des présents, le journaliste cubain Carlos Manuel Álvarez, a violé le protocole sanitaire en ne respectant pas la quarantaine obligatoire après son arrivée dans le pays depuis le Mexique via les États-Unis.

Des membres du MSI ont exigé la libération d’un membre du groupe, le chanteur de rap Denis Solís, arrêté le 9 novembre et condamné à huit mois de prison pour «outrage» à l’autorité. Maintenant, ils ont modifié leur demande de “procédure régulière”.

Après le raid au siège, les 14 membres du groupe ont été soumis à des tests PCR et sont rentrés chez eux, le siège du MSI ayant été fermé par les autorités, ont déclaré des militants sur les réseaux sociaux.

Deux d’entre eux ont refusé de rentrer chez eux et ont de nouveau été arrêtés: Luis Manuel Otero Alcántara, 32 ans, plasticien, et Anamely Ramos, 35 ans, dont on ne sait pas où ils se trouvent.

Certains militants ont déclaré sur les réseaux sociaux que Ramos avait été libéré.

La liste des demandes comprend des informations fiables sur la localisation d’Otero; “la transparence institutionnelle (du ministère de la Culture) face à ce type d’événement”, ainsi que la liberté de création et d’expression, le droit à la dissidence, et la fin de la répression et du harcèlement des artistes, ont-ils déclaré.

Également la discussion publique du décret controversé 349, qui oblige les artistes à adhérer à une institution étatique.

Le décret 349 a généré beaucoup de tension entre les artistes indépendants et le gouvernement, car, sous prétexte de “protéger la culture”, il prévoit des sanctions pour ceux qui utilisent de manière irrespectueuse des symboles nationaux ou maintiennent “une conduite qui enfreint les normes et dispositions en vigueur en matière de politique culturelle “.

À cet égard, la réunion est convenue d’exprimer leur «préoccupation» concernant les cas d’Otero et de Solis aux autorités compétentes et d’accepter «une trêve» dans le harcèlement de la création artistique indépendante, ont-ils déclaré,

Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Michael Kozak, a déclaré vendredi sur son compte Twitter que “la communauté internationale exige que le régime respecte les droits de l’homme à Cuba”.

Dans un communiqué, Amnesty International a appelé à la libération d’Otero et de Ramos, les qualifiant de «prisonniers d’opinion».

rd-cb / zm