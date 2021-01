Accès à l’enseignement supérieur en Colombie.

Selon une déclaration du ministère de l’Éducation, les jeunes diplômés récents de Colombie, qui sont inscrits dans le système de sélection des bénéficiaires pour les programmes sociaux (Sisben) et ont les scores les plus élevés de l’Icfes dans leur lieu de résidence, pourront accéder au programme Génération E, qui couvrira 100% des inscriptions semestrielles.

«Aujourd’hui, nous entamons notre troisième année de fonctionnement de la Génération E, en respectant l’engagement que nous avons avec la jeunesse du pays, grâce à un travail articulé entre les établissements d’enseignement supérieur, la prospérité sociale, l’ICFES, l’ICETEX, les partenaires et le ministère, nous contribuons à transformation sociale et développement des régions. Nous continuons d’avancer ensemble pour offrir plus et de meilleures opportunités d’accès, de bien-être et de permanence dans l’enseignement supérieur à la jeunesse colombienne », a déclaré la ministre de l’Éducation, María Victoria Angulo.

Selon le ministère, d’ici 2021, Le programme Génération E offrira 84100 opportunités d’accès à l’enseignement supérieur, dont 80000 pour le volet Équité et 4100 pour le volet Excellence, qui s’ajoutent aux près de 163000 jeunes de 1107 communes (98% du total du pays ) qui font déjà partie du programme. L’objectif du gouvernement national d’ici 2022 est de profiter à 336 000 jeunes Colombiens.

L’ouverture de l’appel à l’excellence pour 2021, intervient dans le cadre de la publication des résultats des tests du calendrier A Sabre 11, réalisés auprès d’environ 570 000 personnes, majoritairement des élèves des écoles du calendrier A du pays.

Pour les diplômés du secondaire qui souhaitent postuler à ce programme, la déclaration du ministère indique qu’il sera nécessaire ont un score maximum de 57,21 dans le Sisbén dans les 14 principales villes sans leurs zones métropolitaines, et de 40,75 dans les zones rurales du pays.

Comment accéder au programme Génération E

Il est important de noter que deux formulaires doivent être remplis:

– L’un d’acceptation, qui sera activé jusqu’au 25 février.

– Un autre pour l’enregistrement, qui sera activé du 19 janvier au 1er avril.

Pour remplir le formulaire d’inscription, le bénéficiaire potentiel ou le candidat doit être admis au programme académique dans un établissement d’enseignement supérieur, qui fait partie de l’offre de l’appel pour le volet Excellence, qui est publié sur le portail Colombia Aprende (https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/#) et via le portail Web ICETEX.

Une fois le formulaire d’inscription rempli, le jeune pourra entamer le processus de légalisation, qui doit être effectué du 22 janvier au 30 avril.

Ce n’était pas un, trois jeunes avaient un score parfait aux tests de l’Icfes

Pour la première fois dans l’histoire des tests Sabre 11, quelqu’un a obtenu la note parfaite de 500/500. Un fait qui est en soi frappant et d’autant plus intéressant qu’il y a trois étudiants malgré toutes les difficultés et les changements que le système éducatif du pays a connu compte tenu de la pandémie.

Le premier cas connu est celui d’un jeune homme de 17 ans de Barranquilla, nommé Alejandro Salas. Depuis que le maire, Jaime Pumarejo, l’a annoncé.

«Pour la première fois, un étudiant obtient un score parfait aux tests SABRE Icfes, et il n’est pas seulement de Barranquilla, mais aussi de IED Alexander Von Humboldt. Félicitations à Alejandro Salas, ses parents et ses professeurs. Ce n’est pas une surprise mais la conséquence d’un processus consolidé », a commenté le président.

Le jeune homme de Barranquilla est le fils d’un professeur de mathématiques qui a été tuteur pendant de nombreuses années, a rapporté le journal régional El Heraldo.

Un autre cas est celui d’Andrea Cárdenas, la seule femme du pays à avoir obtenu une note de 500/500, a étudié à l’école de New Cambridge située à Floridablanca, Santander. Et selon les médias locaux, elle a 18 ans et est passionnée de ballet.

«Je suis très heureuse d’être la seule femme. Cela signifie que nous sommes puissants, que nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons, et cela me rend très heureux », a assuré la jeune femme dans une interview avec El Tiempo.

L’autre cas est celui de Luis Ángel Vargas, appartenant à la réserve indigène de la communauté Achagua, un étudiant de 16 ans de l’établissement d’enseignement Yaaliakeisy de la municipalité de Puerto López, situé dans la zone rurale de Meta.

Selon le journal d’El Tiempo, le jeune homme vivait avec sa mère dans le village de Los Alpes de Cumaral, Meta, mais les difficultés de déplacement l’ont conduit à déménager avec un oncle et ses grands-parents sur un terrain dans le village de Las Leonas à Puerto López. , beaucoup plus proche de son école.

