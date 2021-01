. / EPA / HAYOUNG JEON

Berlin, 20 janvier . .- Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a exprimé aujourd’hui son malaise face au “court délai” de Pfizer en annonçant une réduction temporaire de l’offre de son vaccin, développé en collaboration avec le German BioNTech, en lien avec des changements dans le processus de production pour augmenter sa capacité.

“Le principal problème pour nous tous et en particulier pour les collègues des Länder qui doivent tout organiser est simplement ce court délai de préavis ennuyeux” qui est désormais un “grand défi” et implique le report des nominations déjà accordées pour la vaccination, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Tout en étant favorable au fait que “des modifications à court terme doivent être apportées pour augmenter les capacités de production à moyen et long terme”, ce qu’il a à son tour qualifié de “bonne raison”, il a ajouté que c’était “très insatisfaisant” que la notification a été faite “du jour au lendemain”.

Cela a causé des inconvénients, non seulement en Allemagne, “mais dans pratiquement tous les autres pays qui reçoivent des fournitures du vaccin COVID-19 développé par Pfizer / BioNTech, à l’exception des États-Unis, at-il ajouté.

En ce sens, il a exprimé l’espoir que la société américaine “ait appris que dans une phase aussi sensible” que l’actuelle, une communication mutuelle “très précoce, très ouverte et transparente” est importante, tout en étant convaincu que le message est arrivé.

Il a ajouté que “quelque chose peut toujours arriver dans un projet aussi complexe” et a souligné que “la chose décisive est de savoir comment il est géré”, que cela peut toujours être mieux fait, dès que les problèmes éventuels sont connus, a-t-il insisté.

Indépendamment des mésaventures actuelles, Spahn a assuré qu’en été, il sera possible de proposer un vaccin contre le covid-19 en Allemagne à quiconque souhaite le recevoir, à condition que les “autorisations prévisibles” de commercialisation arrivent – comme peut-être celle du vaccin AstraZeneca. la semaine prochaine – et les quantités convenues sont fournies.

Depuis le 26 décembre, le nombre de personnes qui ont déjà reçu la première dose du vaccin covid-19 en Allemagne s’élève à 1195429, ce qui correspond à 1,4% de la population, alors que 24741 personnes déjà ont été vaccinés pour la deuxième fois, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour la virologie.

L’Allemagne a de nouveau dépassé les 1000 décès avec ou par covid-19 au cours des dernières 24 heures avec 1148 cas, tandis que le nombre de nouvelles infections est passé à 15 974, a rapporté le RKI.

Le nombre de résultats positifs depuis l’annonce de la première contagion dans le pays s’élève à 2 068 002 et le nombre de décès à 48 770.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 123,5 cas pour 100 000 habitants et les nouvelles infections ont totalisé 102 704 la semaine dernière.