Asunción, 26 janvier . .- Le ministre de la Santé du Paraguay, Julio Mazzoleni, a insisté ce mardi sur le maintien des soins pour arrêter la pandémie, compte tenu du non-respect des mesures sanitaires lors d’un événement musical le week-end dernier dans la ville d’été de San Bernardino, à environ 50 kilomètres d’Asunción.

“Continuons à nous protéger, nous nous battons, allons de l’avant avec la question des covid, mais ce n’est pas le moment de se détendre, la situation est encore difficile”, a exhorté Mazzoleni à Itauguá (Grand Asunción) lors de l’inauguration de nouvelles unités de santé familiale. .

La préoccupation du ministre porte sur l’agglomération de jeunes inscrits à l’aube samedi dernier lors d’un concert qui a eu lieu à l’amphithéâtre José Asunción Flores à San Bernardino.

Les participants et le chanteur lui-même ont partagé des images de l’événement sur leurs réseaux sociaux, dans lesquels plus d’un millier de personnes ont été vues sans distanciation sociale ni masque.

“Les activités irresponsables (…) nous conduisent à davantage d’infections et mettent en danger ceux qui font des efforts pour bien faire les choses. Soyons prévenants, ne participons pas à ce type d’événements ou renonçons à ceux qui suivent un cours inapproprié. », a regretté le ministre le même jour sur ses réseaux sociaux.

À cela se sont ajoutés, samedi également, l’ouverture d’un dossier fiscal pour définir les responsabilités et la fermeture temporaire de l’amphithéâtre par la commune de la principale destination estivale à la périphérie de la capitale.

Dans ce pays de 7 millions d’habitants, une loi est en vigueur depuis novembre dernier qui oblige toutes les personnes de plus de six ans à porter des masques à l’intérieur ou à l’extérieur et prévoit des sanctions financières pour les contrevenants.

Le règlement, à l’exception de ceux qui circulent dans leurs propres véhicules ou des activités incompatibles avec leur usage, fixe des amendes comprises entre 57 et 233 dollars pour les contrevenants individuels et 2 330 dollars pour les propriétaires d’autobus publics ou les propriétaires de locaux commerciaux.

Le Paraguay enregistre 128 366 infections dans tout le pays, avec 2 632 décès et 103 811 guéris, selon les dernières données du ministère de la Santé.

Le bilan quotidien des morts était de 15 ce lundi contre 10 dimanche, alors que le nombre d’hospitalisés est de 828, dont 244 restent en réanimation, la santé publique au bord de l’effondrement.

La capitale du pays et Central, le département le plus peuplé et voisin d’Asunción, restent des sources de contagion depuis le premier bilan positif signalé le 7 mars dans le pays.