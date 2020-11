Le ministre de l’Agriculture, Francisco Martínez Arroyo, à la clôture de l’assemblée de l’APAG

Le ministre de l’Agriculture, de l’Eau et du Développement rural, Francisco Martínez Arroyo, s’est clairement désigné ce vendredi en faveur de Joe Biden comme nouveau président américain car il estime que “c’est mieux pour tout le monde”, y compris le secteur, que le candidat démocrate l’emporte.

Lors de la clôture de l’assemblée de l’Association des agriculteurs et éleveurs de Guadalajara (APAG) pour ratifier le nouveau président, Juan José Laso, le conseiller a souligné qu’il est évident que même si Castilla-La Mancha n’a pas mal fait avec le fromage Pas même avec du vin ou de l’huile, malgré les tarifs, la région n’en veut pas car ils lui «nuisent».

Il a dit haut et fort que pour lui, il était nécessaire de s’engager envers ceux qui défendent un modèle de relations internationales “stables et solides” entre partenaires commerciaux, soulignant que les États-Unis devraient être cela, “un partenaire commercial privilégié pour l’Union européenne” et il estime également que C’est ce que pense l’ensemble du secteur agroalimentaire.

En ce sens, il a influencé le fait que le gouvernement régional s’intéresse à tous les accords commerciaux et qu’il n’y a pas de droits de douane avec les États-Unis, mais quoi qu’il arrive, il estime qu’il est obligatoire de s’asseoir à la table pour éliminer ces tarifs qui pèsent actuellement sur les produits. aussi important pour la région de Castille-Manchego que le vin, l’huile ou le fromage.

En tout cas, Martínez Arroyo a assuré que la filière s’est bien mieux adaptée qu’on ne pourrait le penser à la situation et notamment dans un produit emblématique de la région comme le fromage Manchego, qui, comme il l’a précisé, exporte aux Etats-Unis. avec les tarifs, ils ont été augmentés de manière très pertinente et à la fois dans l’huile et le vin, ils ont réussi à continuer à entrer sur le marché.

“Je suis sûr que ce sera le cas car les Etats-Unis auront également intérêt à résoudre le problème qu’ils posent à leurs consommateurs”, a-t-il souligné.

Dans son discours, le conseiller a également évoqué les données d’exportation dans le secteur agroalimentaire de janvier à août de cette année, qu’il a qualifiées de “très positives”, soulignant que des produits ont été vendus hors des frontières pour une valeur de 1,7 milliard. euros, un chiffre qui au mois d’août représentait 39% des exportations de l’ensemble de l’économie castillane-manchegane.

Comme expliqué, le poids du secteur a augmenté dans tout le pays dans cette crise et en particulier en Castille-La Manche, représentant 16% de l’économie globale de la région.

En ce sens, le ministre de l’Agriculture a reconnu que la pandémie a montré que le secteur agroalimentaire est “très disponible” et qu’il a su répondre aux besoins de la population et a fonctionné “comme sur des roulettes” dans des situations d ‘”énormes difficulté”. Selon lui, il est clair que le secteur a «donné l’exemple» à la société.

D’autre part, il se réfère aux 2674 éleveurs ovins et caprins ayant une aptitude à la viande en Castille-La Manche qui, à partir de la semaine prochaine, recevront le paiement de l’aide engagée pendant la phase la plus difficile de la pandémie pour compenser leurs pertes de revenus. en détention.

COAGRAL EST “UN EXEMPLE” DE CRÉATION DE STRUCTURES DE MARKETING

Concernant le renouvellement de l’APAG, le directeur a remercié le président sortant, Antonio Zahonero, pour ses années de dévouement dans le secteur et a félicité le nouveau président et le nouveau conseil d’administration, reconnaissant que «les temps changent et le progrès est nécessaire avec le temps ».

En référence expresse à la coopérative de l’organisation, Coagral, il a été utilisé comme un «exemple» de la manière dont les organisations agricoles peuvent créer une structure de commercialisation qui représente les intérêts de nombreux agriculteurs et éleveurs.

«Vous êtes un exemple de réussite et j’espère que vous continuerez ainsi à l’avenir», a-t-il précisé après avoir souligné le fait que 54 jeunes ont rejoint le secteur primaire lors du dernier appel en 2018.

LOSA ADMET UNE “INCERTITUDE IMMENSE” PAR LE CAP

De son côté, Laso, dont la position a été ratifiée ce vendredi dans une assemblée extraordinaire, a souligné dans son discours que son objectif est de “se battre” pour l’organisation, d’incorporer des jeunes qui veulent aussi travailler.

Concernant l’état du terrain, le nouveau président de l’APAG a indiqué que les prix des produits sont encore bas et qu’il y a une “énorme incertitude” avec la politique agraire communautaire (PAC).

