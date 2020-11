Le ministre de l’Intérieur du Guatemala, Oliverio García Rodas. . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 3 novembre . .- Le ministre de l’Intérieur du Guatemala, Oliverio García Rodas, a démissionné ce mardi après avoir approuvé l’entrée dans le pays de l’organisation non gouvernementale et fournisseur de services de santé reproductive, d’éducation sexuelle Planned Parenthood, lundi. par la suite opposé son veto par le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei.

La démission du ministre de l’Intérieur a été informée par le secrétariat de la communication sociale de la présidence de Giammattei et confirmée par le même président.

“La vérité est que j’ai été surpris qu’une ONG qui a les antécédents qu’elle possède soit autorisée”, a déclaré mardi Giammattei depuis son bureau.

“Rien qu’en entrant dans Planned Parenthood, vous trouvez ce qu’il fait et quand vous regardez son histoire, vous trouvez des histoires d’horreur”, a ajouté le président.

Planned Parenthood fournit une assistance avec différentes méthodes de planification, y compris l’avortement, avec des conseils et des conseils en la matière.

La démission de García Rodas est due, selon le président, à l’erreur du ministère de l’Intérieur en acceptant l’enregistrement de l’ONG, de sorte que l’ex-officiel a décidé de se retirer.

“Nous avons décidé d’accepter la démission. J’apprécie le travail que M. García Rodas a accompli au cours de ces mois”, a souligné Giammattei.

Le portefeuille de l’Intérieur restera sous le commandement intérimaire de la troisième vice-ministre Claudia Díaz, dans l’attente d’une nouvelle nomination à la tête qui arrivera dans les prochains jours, selon l’annonce du président.

García Rodas a pris ses fonctions en juin dernier pour remplacer Édgar Godoy et est le deuxième ministre de l’Intérieur à quitter son poste depuis que Giammattei a été nommé président le 14 janvier.

Pendant les près de dix mois du gouvernement Giammattei, les ministres de l’Intérieur ont été démis à deux reprises, en plus des chefs de la Santé, du Travail et de l’Agriculture, et plus d’une douzaine de vice-ministres.

INSCRIPTION

Lundi, le ministère guatémaltèque de l’Intérieur a publié un accord ministériel approuvant l’enregistrement dans le pays de l’organisation non gouvernementale américaine Planned Parenthood, mais Giammattei a annoncé quelques heures après le veto de son établissement comme “contraire à la vie”.

Le président a publié le même lundi sur ses réseaux sociaux un message dans lequel il a assuré qu’en tant que “fidèle défenseur de la vie” il n’approuvera dans son gouvernement “la création, l’enregistrement ou le lancement d’aucune organisation allant à l’encontre de la vie”. , comme il le suggère à propos de l’organisation américaine de planification familiale à but non lucratif.

“Je reconnais la vie dès sa conception et donc dans mon gouvernement je ne tolérerai aucun mouvement qui viole ce qui est prévu dans notre Constitution politique de la République (le droit à la vie dès la conception), qui va à l’encontre des valeurs avec ceux que j’ai été élevés et qui sont en contradiction avec mes principes de médecin », a souligné Giammattei.

Le président a ajouté mardi qu’il avait contacté les chefs religieux guatémaltèques pour leur dire “que ce n’était pas une position du gouvernement” d’enregistrer l’organisation non gouvernementale.

“Dans ces questions, il n’y a aucune chance de gris. Soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir”, a-t-il répété.

Planed Parenthood est une organisation vieille de 104 ans qui fournit des services de santé et de santé reproductive, une éducation sexuelle, un plaidoyer, une coordination avec des organisations et des informations à des millions de femmes, d’hommes et de jeunes à travers le monde, comme indiqué sur son propre site Web officiel. .

Au Guatemala, on estime que 65 000 avortements illégaux et non médicalisés ont lieu chaque année, et environ 21 600 femmes sont hospitalisées chaque année pour des complications liées à des avortements illégaux, la troisième cause de mortalité maternelle dans le pays.

Selon un rapport présenté le 9 mars par l’organisation non gouvernementale Grupo de Apoyo Mutuo, au moins 7854 femmes ont été victimes de viols et 8453 autres ont souffert de violences sexistes en 2019.

Parmi les viols ajoutés en 2019, 24% concernaient des grossesses chez des filles de moins de 14 ans.