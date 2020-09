Tom Williams / Piscine via .

Le ministre des Postes américain Louis DeJoy témoigne devant une audience du comité de surveillance et de réforme de la Chambre sur les ralentissements au service postal avant les élections de novembre à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 24 août 2020

Tom Williams / Piscine via .

Les anciens employés du ministre des Postes Louis DeJoy ont déclaré qu’ils se sentaient obligés de faire des contributions politiques aux candidats du GOP tout en travaillant pour son ancienne entreprise, a rapporté le Washington Post.

Plusieurs personnes qui travaillaient sous ou connaissaient DeJoy dans son ancienne entreprise New Breed Logistics, une société de chaîne d’approvisionnement, ont déclaré au Post que DeJoy avait demandé aux employés de faire un don à des collectes de fonds GOP en échange de paiements de primes pour compenser les coûts.

« Louis était un collecteur de fonds national pour le Parti républicain. Il a demandé de l’argent aux employés. Nous lui avons donné de l’argent, puis il nous a rendu la pareille en nous donnant de gros bonus », David Young, un ancien directeur des ressources humaines qui avait auparavant accès à la masse salariale de New Breed records, a déclaré au Post.

Le Post a déclaré qu’une analyse des dossiers de financement de la campagne a vu un « modèle de dons importants par les employés de New Breed aux candidats républicains. »

Monty Hagler, un porte-parole de DeJoy, a déclaré à Business Insider dans un communiqué que DeJoy « n’avait jamais été informé par les employés de New Breed référencés par le Washington Post de toute pression qu’ils auraient pu ressentir pour apporter une contribution politique, et il regrette si un employé se sentait inconfortable pour quelque raison que ce soit. »

Il a ajouté que pendant son séjour à New Breed Logistics, DeJoy « a sollicité et reçu des conseils juridiques de l’ancien conseiller juridique de la Commission électorale fédérale sur les lois électorales, y compris la loi sur les contributions politiques, pour s’assurer que lui, New Breed Logistics et toute personne affiliée avec New Breed s’est entièrement conformé à toutes les lois. »

DeJoy était un choix controversé pour le ministre des Postes, car il a rejoint le bureau de poste sans expérience préalable, mais est un important collecteur de fonds du GOP et a personnellement collecté des millions pour les politiciens républicains. Business Insider avait précédemment rapporté que lui et sa femme avaient fait don d’environ 1,6 million de dollars depuis l’élection de Trump en 2016.

DeJoy a depuis été critiqué pour ses mesures drastiques de réduction des coûts à l’USPS, notamment la réduction des heures supplémentaires pour les travailleurs des services postaux, la réduction des heures de bureau de poste et le déplacement de certaines boîtes de collecte de courrier, qui ont été associées à un retard de livraison du courrier. Les législateurs ont interrogé DeJoy, alors que les préoccupations concernant le retard du courrier se profilent au cours d’une élection qui s’attend à un nombre élevé de bulletins de vote par correspondance en raison de la pandémie de coronavirus qui pourrait fausser les résultats.

Lire l’article original sur Business Insider