Le salut des policiers à Patricia Bullrich

Au cours des dernières heures, une vidéo a été diffusée dans laquelle on peut voir un groupe de policiers saluant Patricia Bullrich, tandis que d’autres personnes l’ont applaudie et l’ont acclamée pour sa gestion à la tête du ministère de la Sécurité dans le gouvernement précédent. La scène s’est déroulée jeudi après-midi à Villa Gesell, l’un des lieux que l’ancienne officielle et actuelle présidente du PRO a choisi pour présenter son livre “Guerre sans quartier: mettre fin à l’insécurité en Argentine”.

Le fait a été enregistré pendant que Bullrich fournissait les détails de sa nouvelle publication en plein air, dans un lieu gastronomique au centre de cette ville thermale. Au total, il y avait six soldats dans le Groupe de prévention motorisée (GPM) et Unité tactique des opérations immédiates (UTOI) qui est venue là où elle devait apporter son soutien.

Patricia Bullrich avec l’un des policiers venus la saluer (@tomaassantos)

Observant le geste, Bullrich se leva aussitôt de sa chaise et salua chacun d’eux avec son poing, dont cinq hommes et une femme. Comme l’endroit était rempli de touristes, tout de suite Les applaudissements et les démonstrations d’affection pour le chef ont commencé; qui était reconnaissant pour le geste de toutes les personnes présentes et a fait un tweet allusif avec un cœur inclus et le mot «merci».

Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit après le départ de Bullrich de la direction. En août 2010, un policier l’a reconnue lors d’une manifestation et l’a accueillie avec permission. Mais ces expressions de gratitude des hommes en uniforme à l’ancien ministre de la Sécurité – logiques et compréhensibles – ne semblaient pas bien convenir à certains secteurs du parti au pouvoir et dans les dernières heures, des versions d’éventuelles sanctions contre les policiers de Villa Gesell ont circulé.

En août de l’année dernière, un policier qui a reconnu Bullrich l’a accueillie avec permission.

En fait, le ministre de l’Intérieur de Buenos Aires, Maria Teresa Garcia, a commenté un message Twitter faisant référence à l’affaire et a écrit: “Ils étaient déjà séparés de la force.” Contre cela, Infobae Il a consulté des sources liées au ministère de la Sécurité de Buenos Aires, qui ont nié l’information et assuré qu’aucune mesure contre la police n’était à l’étude. Peu de temps après, Garcia a décidé de supprimer le tweet.

María Teresa García a déclaré que la police avait été déplacée et avait ensuite supprimé le tweet

Consciente de la situation, Bullrich s’est elle-même exprimée sur les réseaux sociaux et a demandé qu’il n’y ait pas de représailles contre les membres des forces de sécurité. «Au cours de mon mandat, de nombreux membres des Forces ont salué d’anciens présidents et ministres. J’ai toujours pensé que c’était le respect de l’investiture. Je vous demande de ne pas lancer une campagne de représailles contre les policiers qui saluent celui qui a occupé un poste et font preuve de respect institutionnel », a-t-il écrit. Et dans un autre message, il a déclaré: “Entrez avec moi mais #WithLosQueNosCuidanNo”.

Dans cette ligne, Gerardo Milman, un dirigeant qui a accompagné Bullrich pendant son mandat à la tête du portefeuille Sécurité, s’est exprimé en des termes similaires. «Le gouvernement de Buenos Aires sanctionne les policiers pour leur salutation. Ils les préfèrent impolis », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Et puis il a posté un autre message: “S’ils tuent les uniformes pour avoir salué les civils, nous nous retrouvons sans policiers #WithLosQueNosCuidanNo”.

Plus tôt, Florence Arietto – qui a également travaillé avec Bullrich – a mis en garde contre la possibilité que la police soit inculpée. «Je mets à disposition ma plaque d’immatriculation pour les représenter en défense de leurs droits auprès des officiers. Si vous les connaissez, faites-leur savoir ». C’est que les hommes en uniforme ne peuvent pas faire de manifestations politiques, et cela pourrait être une rupture du règlement intérieur », a-t-il affirmé.

Infobae a publié aujourd’hui une interview de Bullrich, dans laquelle il a affirmé que dans la rue on lui avait dit qu’il était “la Merkel d’Argentine” et a admis qu’il rêvait d’accéder à la présidence.

Interrogée sur sa réaction lorsque les gens l’appellent un «regard», elle a répondu avec un sourire: «Je ne me fâche pas. Je leur fais un clin d’œil et, avec mes doigts, je fais le “V” aux Kirchneristes. Mais bon, heureusement, je tombe sur des gens qui me reconnaissent. Ils me disent: “Je te vois comme Merkel d’Argentine” “.

