Fernando Ruiz, ministre de la Santé de Colombie. Photo: MinSalud.

Ce mercredi, lors du programme ‘Prévention et Action’ Il a été confirmé que les vaccins contre le covid-19 acquis par la Colombie via le mécanisme Covax arriveraient dans la première semaine de février. L’annonce a été faite par la représentante de l’Organisation panaméricaine de la santé pour la Colombie, Gina Tambini, et le ministre Fernando Ruiz a confirmé l’information et fourni des détails jeudi matin.

Le ministre Ruiz a confirmé à Blu Radio que «grâce au mécanisme Covax, la Colombie a acquis 20 millions de doses pour immuniser 10 millions de citoyens. L’OPS a confirmé qu’elle fournira un pourcentage initial de ces produits biologiques en février prochain.», A expliqué le responsable confirmant les informations partagées par Tambini.

Cependant, le ministre a précisé à 6 heures du matin sur Caracol Radio que “Covax n’a pas livré la quantité de vaccins qu’ils vont nous distribuer en Colombie”.

En outre, le responsable du portefeuille a expliqué dans Blu que «ce que le mécanisme Covax a fait était de dresser une liste de pays pour distribuer ces doses. La Colombie fait partie des 14 pays ». Bien que le ministre n’ait pas donné de date claire, les critiques que de nombreux Colombiens portent sur les réseaux sociaux, sachant que dans deux semaines une première cargaison de vaccins arrivera dans le pays rassure et met davantage la pression sur le gouvernement.

“Vaccins Ils arriveront directement à notre centre de collecte à Bogotá et de là, ils seront distribués dans le reste du pays. Les premiers à être vaccinés seront les agents de santé qui assistent à la pandémie et plus tard nous répondrons à la demande, ville par ville », a expliqué le ministre et précisé que, à ce moment-là, des congélateurs seront déjà installés dans les principales villes pour maintenir la dose.

Ruiz a assuré que ce sera un “Petite cargaison” car les vaccins seront distribués équitablement dans les 14 pays. Il faut tenir compte du fait que l’on ne sait pas encore quels sont les 13 autres pays, mais Tambini a assuré le président et les Colombiens dans le programme présidentiel ce mercredi que «la semaine prochaine, on saura quels pays vont recevoir ces vaccins dans le premier semaine de février, et la Colombie fait partie de ce groupe de pays, car elle répond aux critères qui ont été établis.

Pour cette raison, en dialogue avec le FM, le ministre Ruiz a assuré que, bien qu’ils disent que le vaccin arrivera dans les premiers jours du mois prochain, “Nous n’avons pas de date de vaccination car ils n’ont pas encore confirmé la date d’arrivée des vaccins”, après que les journalistes ont insisté sur un jour précis pour attendre les doses.

En revanche, Fernando Ruiz, a assuré qu’hier il s’était entretenu avec Albert Bourla, PDG de Pfizer, des retards que la société pharmaceutique a présentés dans la livraison des vaccins aux pays. “Je comprends qu’il y a de l’incertitude mais je crois que dans ces plans de vaccination, les contrats seront perfectionnés, la capacité de production des sociétés pharmaceutiques, mais nous nous améliorerons au fil du temps”, a déclaré Ruiz à Blu.

À W Radio, le gestionnaire de portefeuille a expliqué que Bourla lui avait assuré, ainsi qu’à Iván Duque, que «Pfizer a réaffirmé que dans le cas de la Colombie, ils respecteront l’engagement d’un million de vaccins pour notre pays au premier trimestre. Cependant, il nous a expliqué que Pfizer étend son usine en Belgique et que cela entraîne des retards dans tous les pays du monde d’ici la mi-février ».

À la même station, il a avoué qu’au début «j’avais des doutes (sur Covax) parce que c’est un mécanisme totalement nouveau, mais l’OPS nous donne déjà une garantie et C’est déjà un fait certain qu’ils auront la distribution de Pfizer et déjà dans la première semaine de février nous aurons un vaccin en Colombie».

D’autre part, à Blu Radio, Ruiz a confirmé que si les vaccins Pfizer arriveront en février et avril, à partir d’avril, d’importantes expéditions d’autres sociétés pharmaceutiques telles que Moderna et Astrazeneca arriveront.

