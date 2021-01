Diego Bastourre a cessé d’être le secrétaire aux finances.

Le début de l’année est venu avec des changements dans le cabinet du ministère de l’Économie: le secrétaire aux finances, Diego Bastourre, occupera une place au conseil d’administration de la Banque centrale présidé par Miguel Pesce, et laissera sa place au Palacio de Hacienda pour Mariano Sardi, jusqu’à présent sous-secrétaire aux services financiers du ministère des Finances.

Cela a été indiqué à Infobae sources du portefeuille dirigé par Martín Guzmán, qui a ajouté que le secrétaire à la politique économique Haroldo Montagu sera remplacé par Fernando Morra, jusqu’à aujourd’hui, sous-secrétaire à la programmation macroéconomique. “Les fonctionnaires nommés faisaient déjà partie de l’équipe économique actuelle du ministre Guzmán et ont une vaste expérience et une longue carrière académique et professionnelle”, a indiqué le ministère de l’Économie.

Fernando Morra a travaillé jusqu’à présent en tant que sous-secrétaire à la programmation macroéconomique et représentant suppléant du ministère de l’Économie à la Banque centrale, alors qu’entre 2006 et 2019, il a occupé différents postes techniques au ministère de l’Économie de la Nation, à la Banco Provincia et au gouvernement de la province de Buenos Aires.

Sardi, pour sa part, a occupé le poste de sous-secrétaire aux services financiers du ministère des Finances jusqu’à aujourd’hui. Il a été responsable de l’analyse macroéconomique de la Banque centrale et a occupé différents postes dans cette entité entre 2007 et 2019.

Bastourre était en charge de la “normalisation” du marché de la dette en pesos en 2020 après le reprofilage d’août 2019, qui avait impacté le marché des capitaux en monnaie locale. En ce lieu, le désormais ancien Secrétaire aux Finances avait pour mission de reconstruire des taux d’intérêt en pesos viables et – dans le contexte de la pandémie et des tensions de change – d’obtenir le refinancement des titres publics sur le marché intérieur.

Tout au long de l’année, le ministère des Finances a obtenu un financement net (actualisation des échéances) de près de 390 000 millions de dollars, comme l’explique Bastourre lui-même dans un solde de l’année réalisé dans les derniers jours de décembre. L’économiste, qui avait déjà un passé de fonctionnaire à la Banque centrale, est proche de Jorge Carrera, l’un des directeurs de l’entité monétaire.

Actualités en développement