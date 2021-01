Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard Causabón. . / Sáshenka Gutiérrez / Archives

Mexique, 26 janvier . .- Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a rapporté ce mardi qu’il s’était entretenu avec le nouveau secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken, dans le but d’améliorer les relations bilatérales.

“J’ai eu une conversation productive et cordiale avec Antony Blinken, le nouveau secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique ratifié aujourd’hui au Sénat de ce pays”, a déclaré Ebrard dans un message sur Twitter.

“Nous avons commencé à travailler pour mettre en place la meilleure relation possible entre nos deux grands pays”, a-t-il ajouté.

Nommé par le président Joe Biden au poste de secrétaire d’État, Blinken a été confirmé mardi lors d’un vote au Sénat.

Blinken, avec une expérience dans les administrations de Bill Clinton (1993-2001) et Barack Obama (2009-2017), a reçu le signe de tête à la Chambre haute avec 78 voix pour et 22 contre.

La confirmation de Blinken représente un retour des États-Unis aux alliés et à la politique étrangère traditionnelle du pays, après le tour du gouvernement de l’ancien président Donald Trump.

Lors de son audition la semaine dernière devant la commission des affaires étrangères du Sénat, ce beau-fils d’un survivant de l’Holocauste a fait valoir que «l’humilité et la confiance devraient être les deux faces de la médaille du leadership américain».

Vendredi dernier, Ebrard a accompagné le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de son premier appel téléphonique avec le nouveau président Joe Biden, un premier entretien en tant que chefs d’État au cours duquel ils ont discuté de questions telles que la migration, la pandémie de covid-19 et le développement. la coopération.

Le contact téléphonique a eu lieu un jour après que López Obrador eut assuré lors de sa conférence de presse du matin qu’un appel entre les dirigeants n’était pas nécessaire puisque les hauts fonctionnaires des deux gouvernements “sont déjà liés”.

Depuis que Biden a pris ses fonctions, López Obrador a exprimé à plusieurs reprises qu’il était d’accord avec les “principales propositions” du démocrate, notamment en matière d’immigration, et a célébré la suspension de la construction du mur frontalier, malgré les bonnes relations qui l’ont uni. avec l’ancien président Donald Trump.