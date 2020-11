Alberto Fernández et derrière son porte-parole Juan Pablo Biondi

Alberto Fernández s’apprêtait à débuter sa première réunion pour ajuster son discours avant le G20 qui débute demain en Arabie saoudite, lorsqu’il a reçu un appel d’Eduardo «Wado» de Pedro de Buenos Aires. Le ministre de l’Intérieur a informé le président que le banquier Jorge Brito était décédé des suites de la chute de son hélicoptère dans un lieu inhospitalier de Salta. Le chef de l’Etat connaissait le banquier depuis longtemps et l’avait consulté à plusieurs reprises lorsque la négociation avec les créanciers privés était entrée dans un labyrinthe de solutions politiques et financières difficiles.

Suite à l’appel du ministre De Pedro, des informations ont commencé à circuler vers le complexe de Chapadmalal où Alberto Fernandez s’est déplacé avec sa partenaire Fabiola Yañez et son porte-parole Juan Pablo Biondi.

«À 16 h 15, la Défense civile a signalé la chute d’un hélicoptère d’enregistrement LVFQN avec deux membres d’équipage. Pilote Jorge Britos (sic). Les deux sont décédés. La police et le procureur de garde ont été informés », indique un rapport de l’ANAC que le chef de l’Etat a reçu dans son chat WhatsApp.

Quelques heures plus tard, le président n’avait pas communiqué avec la famille du défunt, mais on pense qu’il prendra contact dès qu’ils seront dans des conditions émotionnelles, puisque la priorité des premières heures était les demandes concernant le transfert des corps.

Máximo Kirchner a également été informé par le ministre de l’Intérieur. Le président du bloc du Front de toute la Chambre des députés est isolé chez lui, car il est en contact étroit avec le député de Santa Cruz Pablo González, chef de la Commission des affaires constitutionnelles, qui a été testé positif au COVID-19

L’adjoint Kichner n’a pas caché son choc et sa tristesse, puisqu’il lui avait parlé hier et qu’ils s’étaient arrangés pour se voir une fois qu’il serait sorti de son isolement, ce qui, selon lui, pourrait arriver la semaine prochaine, car il ne présentait toujours pas de symptômes d’infection.

“C’était un homme d’affaires consultant et ils avaient de fréquents dialogues, malgré les divergences qu’ils ont eues à plusieurs reprises”, ont-ils dit près du chef du bloc au pouvoir. En particulier, Brito avait exprimé une critique sévère, et en public, à la solidarité et contribution extraordinaire des grandes fortunes ou impôt sur la fortune que la Chambre des députés a voté cette semaine.

“Cette taxe ne fera que créer une rébellion fiscale comme jamais vue auparavant”, a déclaré Brito il y a cinq jours à peine. Le projet de loi a obtenu une demi-sanction à la Chambre des députés le 17 novembre, jour du militantisme et, néanmoins, il n’a pas rompu le dialogue avec le député Kirchner, promoteur de la norme.

Le plus choqué de tous est peut-être Sergio Massa, un dirigeant étroitement lié à l’homme d’affaires décédé. Il était à un événement à Puerto Diamante, Entre Ríos, accompagné du ministre des Transports, Mario Meoni. Il a commencé en arrière quand la nouvelle n’était pas encore connue. Lorsqu’il l’a découvert, il a informé son groupe le plus proche et fermé le téléphone portable. “Il a fait un ballon”, a déclaré un membre de son équipe qui le connaît bien.

À 19 heures, aucun membre du Gouvernement ne s’est exprimé publiquement. Ni le gouverneur Gustavo Sáenz, avec qui Brito a eu le dernier entretien.

