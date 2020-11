Le politologue américain Helmut Norpoth augure que Donald Trump balayeront les élections présidentielles qui se tiendront le 3 novembre dans le pays et seront donc réélus avec une large marge d’avantage: selon les calculs de l’expert, le candidat républicain a 91% de chances de gagner, contre le démocrate Joe Biden, qui ne donne qu’une chance de 9%. De cette manière, ni sa gestion critiquée de la crise des coronavirus ni les protestations du mouvement antiraciste «Black Lives Matter», parfois virulent, ne feraient sortir Trump de la Maison Blanche. Sur un total de 538 votes électoraux, toujours à la suite de la cabale de Norpoth, le président actuel prendra 362, tandis que son adversaire obtiendra 176.

Le politologue, qui a publié cette étude le 2 mars, est basé sur le soi-disant “Modèle principal”, qui a encore très peu: des six dernières élections qui ont eu lieu aux États-Unis a prédit les résultats de cinq -la seule erreur a été la défaite d’Al Gore contre George Bush en 2000-. Sur le site de l’Université Stony Brook, où il travaille comme professeur de science politique, Norpoth dit avoir commencé à développer cette méthode, jusqu’à présent “presque” infaillible, après les élections de 1992 et qu’il l’a utilisée pour la première fois en 1996, lorsque “Bill Clinton a été réélu pour un deuxième mandat”. Rappelez-vous que “prédire cette victoire était considéré comme risqué à l’époque car il était assez mauvais lors de son premier mandat”.

Le paramètre clé: les primaires

À cette époque, son modèle était plus simple qu’il ne l’est aujourd’hui. Il l’a développé et perfectionné au fil du temps – en fait, assure-t-il, continue de subir des changements – mais a toujours maintenu un paramètre considéré comme clé et autour desquels tournent leurs calculs: premières primaires des parties et «la manière dont les candidats se comportent lors de ces premières élections». Il déclare que «c’est un très bon indicateur de ce qui va se passer en novembre» et que, de plus, sa prise en compte le différencie du reste des prévisions et enquêtes.

Le modèle utilise des données d’élections remontant à 1912, année de l’introduction des primaires présidentielles. À cette occasion, le candidat qui a remporté le vote pour sa formation, Woodrow Wilson, a battu celui qui avait perdu sa formation, William Howard Taft. Depuis, le candidat ayant obtenu les meilleurs résultats aux primaires a eu tendance à -presque toujours- gagner les élections générales. Pour analyser les élections pré-1952, Norpoth inclut toutes les primaires. Cependant, dans ses études sur le vote à partir de 1952, il n’utilise généralement que le sondage du New Hampshire. En 2008, il a ajouté la Caroline du Sud: Barack Obama cette année-là et Hillary Clinton en 2016 ont bénéficié d’un fort soutien dans le bastion démocrate.

Cette fois, comme le détaille Norpoth sur son site Web, «Du côté démocrate, Joe Biden et Bernie Sanders se sont séparés les primaires démocrates du New Hampshire et de la Caroline du Sud, tandis que Trump a confortablement remporté les républicains du New Hampshire (Ceux de Caroline du Sud ont été annulés cette année) ». «Quand j’ai vu ça dans le New Hampshire, Trump a obtenu 85% des voix et que l’adversaire le plus proche était Bill Weld avec 10%, il était à peu près sûr de ce que le modèle allait prédire », explique le politologue. «Si Trump n’avait gagné que 55% et l’un des adversaires en avait pris 40%, il est possible qu’il n’ait pas prédit que Donald Trump aurait une chance de gagner», explique-t-il, ajoutant: «Les gens ont oublié comment est allé à Joe Biden dans le New Hampshire. C’était terrible. Obtient 8,4% des voix, ce qui est inconcevable pour un candidat qui aspire à être président.

Autre facteur: la tendance à la réélection

Ce qui favoriserait aussi Trump en cela – étrange à tous égards – 2020, en plus de ses résultats aux primaires de son parti, c’est l’histoire électorale des États-Unis qui le précède, qui est, comme l’histoire en général, cyclique. Selon l’analyse préalable à la mise en place de cette méthode, après un mandat à la Maison Blanche, le parti au pouvoir est le favori pour être réélu.

Cependant, si vous appliquez ce modèle statistique et ses principaux instruments de mesure (résultats primaires et tendance à la réélection) à chaque élection américaine depuis 1912, ce n’est pas toujours juste. Sur 27 élections, il y en a deux dans lesquelles il échouerait: celles de 1960, «l’une des élections présidentielles les plus disputées», et celles de 2000 précédemment désignées, «lorsque le dernier dépouillement en Floride a donné la victoire à Bush; même ainsi, Al Gore a fini par remporter le vote populaire. La même chose ne s’est pas produite, cependant, avec les dernières électionsLe politologue a contredit tous les sondages qui ont pris la défaite de Trump pour acquise et parié sur sa victoire sur Hillary Clinton (il lui a donné une probabilité de succès de 87%). Leur étude a été publiée le 7 mars 2016; le 8 novembre de la même année les résultats électoraux lui ont donné raison.

Résultats contraires aux sondages

En revanche, «les sondages électoraux aux Etats-Unis reflètent une distance de Joe Biden d’au moins six points par rapport à Donald Trump. La vérité est que certains des sondages en sont venus à refléter une différence allant jusqu’à 14 points, bien qu’ils aient été rares. Cette semaine, la moyenne des sondages RealClearPolitics indique une distance du démocrate de près de neuf points.

Compte tenu de cela, Norpoth affirme que sa méthode est invariable et ne prend pas en compte le moment historico-social, la popularité des candidats à l’époque: «Ma prédiction est ce que j’appelle la« fin inconditionnelle ». Cela ne change pas. C’est un modèle mathématique basé sur des choses qui se sont produites. L’élection présidentielle de 2016 a eu lieu, les résultats des primaires sont désormais disponibles. Je peux ajouter les résultats de plusieurs primaires, mais même ces chiffres se sont produits et ils ne peuvent pas non plus changer.