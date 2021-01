15 minutes. L’indice des prix à la consommation aux États-Unis (USA) a accéléré de 2 dixièmes en décembre et s’est établi à 0,4%, portant l’inflation sur un an à 1,4%. Cela a été rapporté mercredi par le Bureau of Labor Statistics du Département du travail.

L’inflation sur un an, qui était de 2,5% en janvier 2020, s’est effondrée sous l’impact de la pandémie COVID-19 à 0,1% en mai. Si depuis juillet il est resté au-dessus de 1%, il est encore loin du niveau de 2% que la Réserve fédérale (FED) considère comme sain pour l’économie.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix à la consommation des produits alimentaires et des carburants, qui sont les plus volatils, était de 0,1% en décembre aux États-Unis. Il a ajouté 1,6% en un an, selon le rapport du gouvernement.

La hausse de décembre des prix payés par les consommateurs reflète en grande partie une augmentation de 8,4% des coûts de l’essence, qui représentaient plus de 60% de l’augmentation.

L’indice des prix des denrées alimentaires a augmenté de 0,4%, tant pour le coût des repas à la maison qu’à l’extérieur.

Coronavirus

Les Etats-Unis, le pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, a enregistré ce mardi plus de 22,7 millions d’infections et près de 380000 décès, lorsque les cas continuent d’augmenter dans tout le pays.

Le gouvernement exigera un test COVID-19 négatif de tous les passagers aériens avant de voler dans le pays, y compris les Américains, ont annoncé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).