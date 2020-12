Après le signalement de l’attaque, des éléments de la police de la région se sont rendus sur les lieux pour essayer de soutenir leur collègue (Photo: Capture d’écran / @ TelevisaMorelos-Twitter)

Ce dimanche, une vidéo qui montre le moment est devenue virale dans lequel trois sujets ont abattu un policier qui se trouvait à bord de sa patrouille dans la municipalité d’Emiliano Zapata, située à Morelos.

Un clip d’environ 2 minutes, partagé par Noticieros Televisa, révèle le modus operandi de ce trident d’individus, alors qu’ils s’approchent du véhicule officiel avec le numéro économique EZ004 et en quelques secondes commencent à attaquer le conducteur puis à fuir.

Un homme en veste blanche s’approche pour parler à l’homme en uniforme et le distraire (Photo: Capture d’écran / Noticieros Televisa @TelevisaMorelos)

Dans les images, vous pouvez voir un gars avec une veste blanche, qui commence à parler et à distraire les uniformes. Plus tard, ses deux autres complices ont sorti leurs armes à feu et les ont activées contre l’officier.

Bien qu’il ait tenté de repousser l’attaque, le policier a continué de recevoir des impacts de balles par la fenêtre du siège du passager jusqu’à ce qu’il soit tué. Selon le matériel audiovisuel, les attaquants s’approchent et parviennent à extraire quelque chose de l’intérieur du véhicule pour commencer par l’échappement.

Après avoir signalé l’attaque, des éléments de la police de la région se sont rendus sur les lieux pour essayer de soutenir leur collègue, cependant, La présence des hommes en uniforme était de peu d’utilité, puisqu’ils n’ont trouvé que le corps de l’homme à l’intérieur du véhicule qui avait des impacts de balle.

Quelques secondes plus tard, les trois s’éloignent et activent leurs armes contre le policier (Photo: Capture d’écran / @ TelevisaMorelos)

De même, des ambulanciers paramédicaux de la région se sont rendus sur place pour aider l’homme en uniforme, mais ils ont seulement fait une présence pour vérifier qu’il ne montrait plus de signes vitaux.

Selon les informations officielles, l’élément décédé, à la suite de l’attaque, a été identifié comme étant Rodolfo “N”, un homme en uniforme qui appartenait au ministère de la Sécurité publique et des Transports de la municipalité d’Emiliano Zapata. De plus, il est apparu qu’avant l’attaque, l’officier était en journée de travail.

La Commission nationale de la sécurité publique (CES), par une déclaration, Il a donné quelques détails sur l’événement et a promis de clarifier le cas de Rodolfo.

Un troisième agresseur le jette par la fenêtre du passager pour s’enfuir plus tard (Photo: Capture d’écran / Twitter: Televisa Morelos)

«Le CES informe que vers 11 h 02 ce dimanche, par l’intermédiaire du Centre de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et d’informatique (C-5), le rapport de coups de feu a été reçu sur Mexico Street. du quartier Tres de Mayo de la municipalité d’Emiliano Zapata, où il a été dit qu’un agent de la circulation de cette municipalité avait été blessé à bord de son unité officielle », il est lu dans la publication sur les réseaux sociaux.

Les autorités de l’État ont condamné les actes de violence dirigés contre ceux qui composent les forces de sécurité de l’entité et ont confirmé que le CES Morelos contribuera et collaborera avec les autorités du bureau du procureur général de l’État pour mener les enquêtes correspondantes et localiser les auteurs présumés.

PANORAMA ACTUEL À MORELOS

L’entité fédérative de Morelos est situé entre les premières places au Mexique dans 10 crimes différents: Selon les chiffres du Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique, certains ont un impact important, comme kidnappings, avec 46 cas enregistrés de janvier à septembre.

Au cours de la même période, il y a eu 20 vols de banque.

Pour 100 000 habitants de l’État, de janvier à septembre, l’organisation non gouvernementale Comptes de rendu Morelos a révélé que l’entité occupe la deuxième place fémicides dans le pays, avec 28, basé sur les chiffres de l’incidence de la criminalité.

Dans le crime d’homicide avec une arme à feu, Morelos se classe septième, avec 493 événements. À la neuvième place, avec 590 cas, le vol à domicile, a rapporté l’organisation (PHOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO)

En troisième position, avec 1083 cas, le cambriolage à domicile, et celle des automobiles, avec 2 746. À la cinquième place nationale est le crime de viol, avec 305 victimes, ainsi que le vol dans les transports publics, avec 51 cas.

Morelos occupe le sixième place pour ce qui est de vol d’entreprise, avec 1 884 enregistrements. Dans le crime de homicide avec une arme à feu il se classe septième, avec 493 faits. À la neuvième place, avec 590 cas, le vol à domicile, a rapporté l’organisation.

Quand il a commencé l’administration de Cuauhtémoc Blanco Bravo Le 1er octobre 2018, arrivé au poste désigné par une alliance à laquelle participait le Mouvement national de régénération (Morena), la stratégie de commandement coordonné dirigée par la Commission de sécurité de l’État (CES) a été appliquée, “Mais ça n’a pas marché”, a rapporté La Jornada

