Un employé de la société mondiale d’expédition et de logistique UPS a été licencié après avoir fait des commentaires racistes alors qu’il livrait un colis à un domicile latino à Milwaukee avant Noël.

Vidéo capturée par la caméra de la sonnette de la maison dans la nuit des émissions du 17 décembre un homme blanc dans un uniforme d’UPS attend à la porte d’entrée avec un colis et écrit ce qui semble être un avis «non distribuable».

“Maintenant, vous n’obtiendrez pas un m … Vous ne pouvez pas lire, écrire ou parler la langue f … anglaise”, dit le travailleur en collant la notice sur la porte de la maison où vit un jeune policier latino.

Apparemment, après les limitations de communication qu’il croyait exister, aurait rédigé une note à l’intention de la société indiquant «n’a pas pu être livrée»a rapporté la journaliste Nicole Acevedo.

«UPS est énorme, ils sont mondiaux et cela sert d’exemple pour toute autre entreprise qui livre des colis. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas simplement regarder un paquet et faire ces hypothèses folles. “Shirley Aviles, la mère de l’officier latino, a déclaré à NBC News.

Pour des raisons de confidentialité, le nom de l’employé d’UPS licencié ne sera pas divulgué.

Le groupe de défense des droits latino Forward Latino a organisé une conférence de presse mardi dernier au nom du policier latino et de sa mère, deux semaines après l’incident et après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir une réponse d’UPS, a-t-il déclaré. le président de l’ONG, Darryl Morin. Le jeune policier, qui n’a pas été identifié, n’a pas participé à la conférence de presse.

Enregistrements numériques du service de caméra vidéo de sonnette fournis par la famille et partagés avec les journalistes par Forward Latino ils ne montrent pas le travailleur d’UPS sonner la cloche lorsqu’il est allé livrer le colis au domicile d’Avilés. Morin a ajouté qu’il n’y avait pas non plus de preuve que le travailleur ait frappé à la porte.

Darryl Morin a assuré que c’était un acte avec l’intention de ruiner les fêtes de Noël d’une famille, avec le seul prétexte d’être une maison d’origine latino-américaine. L’acte, a-t-il dit, peut être classé comme «rhétorique haineuse ».

“La seule information dont disposait cet employé qui pouvait servir de déclencheur à cette haine profonde était le nom sur l’emballage.”A déclaré Morin. Le nom de famille sur l’emballage dit Avilés, selon le slogan de NBC News. “Ce que nous avons ici est un acte très intentionnel de ruiner le Noël de quelqu’un.”ajoutée.

Selon la famille, il s’agissait d’un colis avec un cadeau de Noël, qu’ils recevaient quelques jours plus tard, une fois la date passée; cependant, Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait peut-être d’une urgence.

“Le paquet était un cadeau de Noël que nous avons finalement reçu après le jour de Noël, mais que se passerait-il s’il contenait un contenu urgent comme un epipen ou un livre dont j’avais besoin pour rendre une fin?”dit la mère du policier. “Je ne le comprends pas. C’est juste triste », ajoutée.

Pour sa part, Matthew O’Connor, directeur principal des relations avec les médias chez UPS, a déclaré dans un courriel que la société “a immédiatement contacté la famille pour lui présenter ses plus sincères excuses lorsque nous avons appris cet incident”.

«Il n’y a pas de place dans aucune communauté pour le racisme, le sectarisme ou la haine. C’est trop grave et nous veillons à agir immédiatement, mettant ainsi fin à l’emploi du conducteur. UPS s’engage pleinement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion»A déclaré O’Connor à NBC.

La famille Aviles a appris le licenciement du travailleur d’UPS après la conférence de presse de mardi.

Cependant, la mère du jeune homme a déclaré que “c’est plus important que juste” hé, je suis désolé, ils l’ont viré et nous nous excusons “”. «Il s’agit des choses que les gens font quand ils pensent que personne ne les regarde. C’est important parce que c’est quand on voit les vraies couleurs des gens et c’est ce qui fait peur », a-t-il déclaré.

Avilés et Forward Latino ont exhorté UPS à «Faire des investissements plus importants» dans la formation contre les préjugés et l’inclusion.

Les employés d’UPS passent par un “Formation au professionnalisme et à la lutte contre le harcèlement” quand ils sont embauchés pour le poste, a déclaré O’Connor. La société fait également un don à plusieurs causes et à des bourses d’études par le biais de la Fondation UPS.

