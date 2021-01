Lors d’une cérémonie intitulée «États-Unis», Joseph Robinette Biden, 78 ans, prend les rênes de la Maison Blanche entre des mesures de sécurité fortes. Les rues de la capitale américaine seront patrouillées par 25 000 soldats de la Garde nationale. Ce vaste appareil est bien motivé après la émeute au Capitole déclenché par une foule soutenant Donald Trump. Le monde accueille Biden avec espoir au moment le plus difficile de l’Amérique depuis l’assassinat de Kennedy.

“Cette inauguration marque un nouveau chapitre pour le peuple américain, un chapitre pour la cicatrisation des plaies et pour une Amérique unie “, a déclaré le doyen de la Delaware State University Tony Allen, qui est le principal responsable de la cérémonie ce mercredi. . «Le moment est venu pour nous de tourner la page en cette ère de division», a assuré.

Partisans de Trump

Bien que l’ambiance soit optimiste, hier après-midi, quelques heures avant le début de la cérémonie, deux des soldats de la garde nationale, qu’ils allaient assurer la sécurité de Joe Biden et du vice-président Kamala Harris, ils ont été virés par liens avec les milices d’extrême droiteSelon les rapports de la presse locale, et les 25000 soldats de la Garde nationale ont dû subir une nouvelle revue, menée par l’armée et le FBI, de peur d’infiltration par des éléments radicaux liés à des milices et des groupes armés ayant participé à l’invasion du Capitole. Inscrivez-vous à notre newsletter