Le Japon a rejoint la longue liste de pays qui ne reconnaissent pas les élections organisées dimanche par le régime chaviste au Venezuela. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé mardi sa “profonde inquiétude” face aux doutes sur la légitimité des élections législatives, au cours desquelles Nicolás Maduro a déclaré une victoire inévitable: il n’a fait face à aucune opposition réelle.

“Le Japon exprime sa profonde préoccupation face au fait que des doutes ont surgi sur la tenue d’élections libres et équitables au Venezuela”Le porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, Tomoyuki Yoshida, a déclaré dans un communiqué. Le responsable a également évoqué le fait qu’une partie du peuple vénézuélien, y compris les principaux partis d’opposition, et la communauté internationale ont signalé des irrégularités dans le processus et le manque de large participation de la population, y compris de l’opposition.

«La coalition au pouvoir a déclaré la victoire aux élections à l’Assemblée nationale du Venezuela auxquelles les principaux partis d’opposition n’ont pas participé, arguant que les élections n’étaient pas libres et régulières conformément à la Constitution. D’autre part, le peuple vénézuélien, y compris les principaux partis d’opposition, et la communauté internationale ont émis divers doutes sur la légitimité du processus électoral et ils ont indiqué qu’une large participation du peuple vénézuélien, y compris des principaux partis d’opposition, n’avait pas été obtenue aux élections. Le Japon se déclare profondément préoccupé par le fait que des doutes ont été émis quant à la tenue d’élections libres et équitables au Venezuela, ce que le Japon a demandé à plusieurs reprises », a déclaré Yoshida.

D’un autre côté, Le Japon a appelé à la transparence du régime de Maduro et a appelé à «des efforts pacifiques et constructifs pour restaurer la démocratie au Venezuela afin de faire face à la détérioration de la situation économique, sociale et humanitaire dans le pays », et d’organiser des élections avec une large participation citoyenne.

<< Le Japon appelle à des efforts pacifiques et constructifs pour rétablir la démocratie au Venezuela afin de faire face à la détérioration de la situation économique, social et humanitaire du pays. Dans cette perspective, le Japon espère fermement que la démocratie au Venezuela se rétablira rapidement et pacifiquement grâce à des élections libres et équitables avec la large participation du peuple vénézuélien », a ajouté le porte-parole.

Les élections législatives au Venezuela, où la fraude électorale déclenchée par la dictature a enregistré 80% d’abstention, ont été largement rejetés et non reconnus par la communauté internationale. L’un des premiers pays à dénoncer ces élections a été les États-Unis qui, par l’intermédiaire de leurs secrétaires d’État, Mike Pompéo, a décrit la journée comme «une fraude et une imposture, pas une élection».

«La fraude électorale du Venezuela a déjà été commise. Les résultats annoncés par le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien », a déclaré le secrétaire d’État américain, à travers ses réseaux sociaux.

Pour sa part, l’ambassade des États-Unis au Venezuela, a décrit Maduro comme un faux président, qui “célèbre une élection fictive pour monter une fausse assemblée nationale”.

“Ils ont préparé la fraude pendant des mois avec des résultats convenus, quoi qu’il arrive. Ils ne cherchent que des photos d’électeurs, ils ne montrent pas comment ils extorquent, avec des votes forcéss », a publié le compte de l’ambassade des États-Unis sur le compte Twitter.

En Amérique latine, le gouvernement du Panama «a regretté que les élections législatives au Venezuela se soient déroulées ce dimanche 6 décembre, dans des conditions qui ne garantissaient pas un processus démocratique, transparent, inclusif, libre et juste pour le peuple vénézuélien ».

La Colombie, pays voisin, a publié dans la soirée une déclaration par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères dans laquelle «Ne reconnaît pas les résultats des élections frauduleuses du 6 décembre promues par le régime illégitime de Nicolás Maduro sans les garanties d’impartialité, de liberté, d’égalité des chances, de justice et de transparence du système démocratique ».

Le ministre des Affaires étrangères du BrésilErnesto Araujo a qualifié les élections législatives de dimanche au Venezuela de “farce” et a assuré que seuls ceux qui “tolèrent la dictature et le crime organisé” peuvent légitimer ce processus électoral. Araujo a utilisé son compte Twitter pour attaquer Nicolás Maduro, dont le «régime», a-t-il dit, organise des élections qui ne peuvent être reconnues que «aux yeux de ceux qui apprécient ou tolèrent la dictature et le crime organisé»..

En Amérique du Nord, Canada Il n’a pas non plus reconnu le résultat des élections tenues ce dimanche dans le pays des Caraïbes “parce que le processus ne remplissait pas les conditions minimales d’un exercice libre et juste de la démocratie”.

À son tour, le Royaume-Uni Il a dénoncé ce lundi que les élections de dimanche “n’étaient ni libres ni équitables”, sans respecter les normes internationales, de sorte que le gouvernement britannique n’en reconnaît pas les résultats et maintiendra son soutien à Juan Guaidó.

Pour leur part, Ministres des affaires étrangères de l’Union européenne Ils ont rejeté les élections et ont annoncé qu’ils favoriseraient le “consensus maximal” avec l’opposition et les pays de la région sur la scène qui s’ouvre jusqu’au 5 janvier, date à laquelle prend fin le mandat de l’Assemblée nationale présidée par Juan Guaidó.

