Le monde a dépassé les 50 millions de cas détectés de coronavirus ce dimanche, au milieu de la deuxième vague de la pandémie en Europe et avec des infections record aux États-Unis, où le président élu Joe Biden a annoncé la création d’une cellule de crise.

Au total, 50 010 413 cas ont été dénombrés, dont 1 251 981 ont abouti au décès du malade. L’Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés (plus de 305 000 décès), est la région du monde la plus contaminée, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (11,6 millions de cas, 411 000 décès).

La semaine dernière, sur les 3,9 millions de nouveaux cas enregistrés dans le monde, plus de la moitié (2,1 millions) ont été détectés dans la région européenne. Les pays européens avec le plus de cas au cours des sept derniers jours étaient la France (381 000), l’Italie (223 000), le Royaume-Uni (160 000), la Pologne (159 000) et l’Espagne (143 000).

La pandémie provoque également un nombre record aux États-Unis. Samedi, plus de 122 000 infections à covid-19 ont été enregistrées, selon l’Université Johns Hopkins, et 991 personnes sont mortes du virus dans le pays le plus touché par cette maladie sur la planète.

La principale puissance mondiale a dépassé 237000 décès et 9,8 millions de cas de coronavirus.

Face à cette situation, le président élu Joe Biden a déclaré samedi qu’il mettra en place à partir de lundi “un groupe de scientifiques et d’experts de premier plan en tant que conseillers” pour travailler “sur un plan qui prendra effet le 20 janvier 2021”, jour de l’inauguration. présidentiel.

Son plan inclurait l’ordre de porter des masques à travers le pays et d’étendre les tests de diagnostic gratuits pour le covid-19, de stimuler la production américaine de matériel médical et de rendre tout futur vaccin “gratuit pour tous, qu’ils aient une assurance maladie ou non”. .

Après avoir accusé Trump de dénigrer ses propres experts en santé, Biden a assuré qu’il garderait l’immunologiste respecté Anthony Fauci dans l’équipe coronavirus de la Maison Blanche.

En outre, cela annulerait le processus de retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que Trump a commencé en juillet.

– L’Europe en crise –

Depuis début octobre, le nombre de nouvelles infections quotidiennes dues au coronavirus au Portugal est passé de 2000 à 6000.

Pour stopper cette croissance, un couvre-feu débutera lundi qui sera appliqué dans les 121 communes soumises à un nouveau confinement depuis mercredi et où vivent environ 70% des Portugais, a annoncé le Premier ministre portugais, Antonio Costa.

Le couvre-feu nocturne, ainsi que l’utilisation obligatoire de masques d’extérieur et l’interdiction des fêtes, commenceront également à s’appliquer à partir de lundi en Roumanie, qui approche le seuil de 10 000 nouveaux cas par jour.

En Europe, les nouvelles restrictions face à la deuxième vague de pandémie génèrent une résistance d’une partie de la population.

Ce dimanche, des ministres et autres dirigeants politiques allemands ont dénoncé les émeutes survenues la veille à Leipzig (est), qui ont abouti à 31 arrestations lors d’une manifestation de plus de 20000 opposants aux mesures de lutte contre le covid-19.

“Rien ne peut justifier ce que nous avons vu hier [sábado] à Leipzig “, a déclaré la ministre de la Justice Christine Lambrecht sur Twitter.” Le mépris de la science, l’incitation à la haine de l’extrême droite que nous avons vu sont épouvantables “, at-elle ajouté.

A Madrid, des centaines d’activistes anti-vaccins ont manifesté samedi contre la «dictature» du coronavirus et les restrictions imposées par les autorités pour tenter d’arrêter la pandémie.

Ce week-end, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur en Pologne et en Grèce.

Les Anglais ont ainsi vécu un «Dimanche du Souvenir» particulier (dimanche du Souvenir), puisque seuls les politiciens britanniques et les membres de la famille royale ont pu rendre hommage aux soldats tués dans les guerres mondiales et plus tard, dans une cérémonie plus minimaliste.

– Réservistes mobilisés en Suisse –

En Suisse, l’armée a mobilisé dimanche des réservistes pour tenter d’endiguer la deuxième vague de covid-19.

«C’est un nouvel effort qui leur est demandé», a lancé le lieutenant-colonel suisse Raul Barca avec une centaine de soldats, tous masqués, devant le hangar sur le terrain de parade de Moudon, dans le canton de Vaud (ouest).

La Grèce a entamé samedi son deuxième verrouillage, une mesure qui a déjà été prise dans d’autres pays comme la France, l’Angleterre, l’Irlande et une partie de l’Italie.

