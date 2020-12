GUPTA . / EPA / SANJEEV

Genève, 7 décembre . .- Le Conseil international des soins infirmiers (CII), qui rassemble une grande partie des organisations nationales du secteur, a demandé aujourd’hui aux citoyens du monde de soutenir les vaccins contre le covid-19 qui commencent à approuvé par les organismes de réglementation et a informé que tous ceux qui peuvent se faire vacciner avec eux.

Dans un message public, la présidente du CII, Annette Kennedy, et le PDG de l’organisation, Howard Catton, ont exprimé leur intention de se faire vacciner dès que les circonstances le permettront, exhortant tout le monde à faire de même lorsque les vaccins seront disponibles. .

“Il est du devoir et de la responsabilité de chacun de se faire vacciner le plus tôt possible pour arrêter la propagation du virus et sauver des vies, y compris celles des agents de santé de première ligne, qui continuent d’être à risque”, a déclaré Kennedy.

Le président de l’ICN a rappelé que l’organisation avait enregistré la mort d’au moins 1 500 infirmières et infirmiers dans le monde à cause du covid-19, même si le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Face au soupçon que certains manifestent envers les nouveaux vaccins en raison de la rapidité avec laquelle ils ont été développés (il n’avait jamais fallu moins de trois ou quatre ans pour en créer un), le responsable de l’organisation a assuré que s’il avait été possible de raccourcir les délais pour l’implication globale de tant de chercheurs, dans un travail «où la sécurité a été fondamentale».

Catton a ajouté pour sa part que “nous devons maintenant choisir entre continuer à vivre dans la peur et nos libertés limitées, ou remplir notre devoir civique pour le bien commun, en accueillant les vaccins testés et réglementés”.

Si les vaccins sont rejetés, “nos unités de soins intensifs et nos hôpitaux resteront saturés, et nos agents de santé seront en danger inutile”, a-t-il déclaré.