Depuis quatre ans, les nations du monde ont vu un président américain très différent s’engager ou non avec la communauté internationale.

Monde de Miami / local10

Des alliances de longue date ont été tendues, des accords ont été abandonnés, des tarifs ont été établis, des fonds ont été retirés. Certaines nations ont fait l’objet de dérision présidentielle. D’autres, comme la Corée du Nord, ont été les destinataires d’ouvertures diplomatiques qui étaient autrefois considérées comme impensables.

Pour les pays du monde entier, la présidence de Donald Trump lors de son premier mandat a été, on peut le dire, une expérience singulière à regarder. Maintenant qu’un tournant dans le mandat de Trump approche des élections américaines de mardi, quels sont les enjeux si sa présidence prend fin ou se poursuit? Nation par nation, comment le jour du scrutin est-il observé, considéré, évalué aux États-Unis?

Un sondage réalisé par le consortium WIN, réalisé par DYM en Espagne, a révélé que, si les Espagnols avaient un vote aux élections de ce mardi aux États-Unis, ils choisiraient le démocrate Joe Biden.

C’est ainsi que 47% des personnes interrogées ont répondu, contre seulement 12% qui voteraient pour Donald Trump et 31% qui déclarent ne voter pour aucun des deux.

Ce sondage a également été réalisé dans d’autres pays et en général le résultat a été favorable à Biden: au Canada 68% voteraient pour lui, en Allemagne 66%, en France 57% et au Royaume-Uni 56%.

Dans l’ensemble, l’enquête a montré qu’il existe un grand intérêt mondial pour ce qui pourrait se passer aux États-Unis aujourd’hui.

___

PÉNINSULE CORÉENNE

Pour la Corée du Nord comme pour la Corée du Sud, le sort des négociations nucléaires est le plus éloigné que les deux pays regardent les élections américaines.

Avec les pourparlers en désordre, les élections pourraient avoir de graves implications pour la recherche incessante de la Corée du Nord d’un arsenal capable d’attaquer les alliés américains et la patrie américaine.

Les trois sommets du président Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un depuis 2018, que la Corée du Sud a contribué à établir, ont apporté une accalmie temporaire aux tensions.

Mais les négociations, qui visent à changer un assouplissement des sanctions paralysantes des États-Unis pour les mesures de désarmement par le Nord, sont au point mort.

Si Trump est réélu, certains experts disent que le Nord essaierait de reprendre les sommets. La Corée du Nord préfère un processus axé sur les sommets, ce qui lui donne une meilleure chance de gagner des concessions instantanées, comme l’accord surprise de Trump visant à interrompre les principaux exercices militaires américains avec la Corée du Sud après sa première rencontre avec Kim.

Le challenger démocrate Joe Biden, que les médias d’État nord-coréen ont qualifié de «chien fou» après avoir accusé Trump d’accommoder les dictateurs, a soutenu une approche qui commence par des réunions entre des responsables de niveau inférieur. Il a également exigé que le Nord montre une réelle volonté d’abandonner ses armes nucléaires et ses missiles.

Certains analystes affirment que le Nord pourrait essayer de faire pression sur une administration Biden en reprenant les tests d’ogives nucléaires et de missiles à longue portée qu’il a arrêtés lors de sa diplomatie avec Trump. Lors d’un récent défilé militaire à Pyongyang, Kim a révélé une multitude de nouvelles armes, y compris ce qui semblait être le plus grand ICBM de Corée du Nord à ce jour.

La Corée du Sud, pour sa part, a eu du mal à faire face à Trump, qui a été moins lié aux alliances historiques que ses prédécesseurs. Trump s’est constamment plaint du coût d’avoir 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Un accord de partage des coûts a expiré en 2019 et les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur un remplacement.

Dans un article d’opinion publié la semaine dernière par Yonhap News en Corée du Sud, Biden a promis de renforcer l’alliance.

Mais Biden serait également beaucoup plus disposé que Trump à resserrer les sanctions et à faire pression sur la Corée du Nord.

“Cela pourrait forcer Séoul à choisir entre la dénucléarisation et les relations intercoréennes”, a déclaré Moon Seong Mook, analyste à l’Institut coréen de recherche pour la stratégie nationale basé à Séoul.

—Kim Tong-hyung à Séoul, Corée du Sud

___

Chine

Il s’agit de commerce pour la Chine, et le commerce consiste à atteindre les objectifs de croissance économique au pays et à être un chef de file technologique à l’étranger.

La relation commerciale houleuse entre les deux plus grandes économies du monde depuis l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump est au centre de la vision de la Chine sur les élections américaines. Alors qu’une victoire du challenger démocrate Joe Biden n’offre aucune garantie de soulagement, Pékin espère éviter une nouvelle détérioration et voir les négociations se dérouler sans heurts.

«Les gens sont inquiets. Ils veulent savoir quel sera leur avenir », a déclaré l’investisseur et blogueur de premier plan Ding Chenling. “Celui qui est le président américain n’a pas le choix: ils devront faire des affaires avec la Chine”.

Trump a saisi les inquiétudes de longue date concernant l’espionnage commercial chinois, le transfert forcé de la technologie et les subventions de l’État aux entreprises chinoises. Il les a élevés dans une guerre tarifaire à enjeux élevés lancée en 2018, et l’année dernière, a renforcé les contrôles sur les achats chinois de puces informatiques et d’autres composants de haute technologie.

Cela pourrait freiner les ambitions de la Chine d’être un leader mondial des technologies de pointe et de construire, comme elle l’appelle, une «société modérément prospère» dans son pays, bien que la perte d’accès à la technologie américaine motive également une volonté d’auto-développement. suffisance.

Pendant ce temps, le vœu de Trump selon lequel la Chine paierait pour avoir prétendument trompé le consommateur américain n’a pas encore abouti à un commerce plus équilibré.

Les exportations de septembre vers les États-Unis ont augmenté de 20,5% il y a un an pour atteindre 44 milliards de dollars alors que les usines chinoises continuaient d’assembler la plupart des smartphones, ordinateurs personnels et produits électroniques grand public du monde, ainsi qu’une grande partie des vêtements, des articles ménagers et des jouets vendus aux États-Unis.

Cela signifie que malgré les perturbations dues aux tensions commerciales et à la pandémie, le Parti communiste au pouvoir est susceptible d’atteindre ses objectifs économiques pour le moment. Pourtant, l’apaisement des mers tumultueuses du commerce pourrait fournir la garantie à long terme recherchée par les dirigeants de Pékin.

“Je pense que Joe Biden faciliterait les relations”, a déclaré Qu Zhan, un agent de santé de Pékin.

___

PHILIPPINES

Le prochain président américain pourrait remodeler les relations du pays avec le président Rodrigo Duterte, qui dirige un allié clé du traité américain en Asie, mais présente un dilemme.

Duterte a été salué par les chiens de garde internationaux comme une calamité des droits humains pour sa répression notoire de la drogue qui a fait des milliers de morts pour la plupart des suspects. Il a été accusé de saper l’une des démocraties les plus dynamiques d’Asie – un héritage américain.

Connu pour ses explosions jurons, le leader de 75 ans est hypersensible aux critiques de sa soi-disant guerre contre la drogue. Il a dit un jour au président de l’époque Barack Obama dans un discours «d’aller en enfer».

Contrairement à son prédécesseur, le président Donald Trump n’a pas lancé publiquement de drapeaux rouges sur la campagne brutale de Duterte. Le pari de Trump lui a valu des liens plus confortables avec Duterte, qui a demandé aux Philippins-Américains en mars de voter républicain, en disant: «Vous obtenez le meilleur accord avec Trump».

Mais le dirigeant philippin a poussé avec ses anti-américains. en même temps que les liens avec la Chine et la Russie sont entretenus. En février, son administration a notifié à Washington son intention de mettre fin à un pacte de sécurité clé, bien que cela ait retardé plus tard l’effet de cette décision.

“Avons-nous besoin des États-Unis pour survivre en tant que nation?”, A-t-il demandé. Essentiellement, il a dit non.

Alors qu’une réélection de Trump signifierait probablement le statu quo pour Duterte, une présidence de Biden porte la perspective d’une plus forte répression américaine contre Duterte au risque de s’aliéner davantage le chef d’un allié crucial de moins de deux ans. la charge.

—Jim Gomez à Manille, Philippines