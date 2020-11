Joan Biden n’aura pas la tâche facile, face à un pays divisé et à un Donald Trump qui n’a pas l’intention de se rendre sans donner la guerre avec des batailles juridiques qui cette fois n’auront pas le soutien des républicains. Mais Biden a réussi et devient le plus ancien président à atteindre la Maison Blanche et aussi le plus voté. Le monde respire après le triomphe du démocrate.

Biden, bien qu’il ne soit le candidat idéal pour personne, était Vice-président d’Obama, et aujourd’hui c’est félicité par les plus grands dirigeants mondiaux. Avec une vie de famille difficile, en tant que jeune homme il a perdu sa femme et sa fille, et avec sa nouvelle famille il a vécu la mort de son premier cancer, il a toujours maintenu un profil dialoguant et pas très agressif qui est aujourd’hui apprécié devant ce qu’il a représenté Donald Trump.

Le premier chef à féliciter Joe Biden a été Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui dans un communiqué n’a pas mentionné Donald Trump, avec qui il a eu une relation difficile.

Kamala Harris

La jeunesse, compte tenu de la vaste expérience politique de Biden, sera fournie par son vice-président, Kamala Harris, la première femme à occuper ce poste aux États-Unis. L’écologiste et féministe qui a marqué l’histoire, d’un père jamaïcain et d’une mère tamoule.

Mais pour le président toujours, tout cela ne va pas avec lui. En fait, le campagnea Trump poursuit son offensive juridique de contester les résultats du vote par correspondance, méthode qu’il utilise lui-même mais qu’il qualifie de frauduleuse sans fournir aucune preuve.

Depuis le moment où la victoire virtuelle de Biden a été reconnue, des célébrations ont eu lieu dans les grands États des États-Unis.

Inscrivez-vous à notre newsletter