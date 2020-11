Les annonces de haute efficacité de plusieurs vaccins d’essai, le dernier d’entre eux ce mardi par la Russie, suscitent l’espoir et des pays comme la France se préparent à lever les restrictions et à planifier la post-pandémie, dans laquelle la vaccination pourrait être obligatoire pour obtenir le un avion.

Spoutnik V, le vaccin contre le covid-19 développé par le centre de recherche Gamaleya à Moscou a une efficacité de 95%, a annoncé cet institut, le ministère russe de la Santé et le Fonds souverain russe impliqués dans le développement du vaccin.

Ce sont des résultats préliminaires obtenus avec des volontaires 42 jours après l’injection de la première dose, selon un communiqué conjoint.

Pharmaceutical AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont annoncé lundi un vaccin d’une efficacité moyenne de 70% après l’avoir testé sur 23 000 personnes.

Quelques jours auparavant, deux autres vaccins, un projet conjoint de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNTech et un autre de l’américain Moderna, annonçaient une efficacité de plus de 90%.

Contrairement à ces trois vaccins, le Russe n’a pas été testé à grande échelle, et certains scientifiques occidentaux ont exprimé leur inquiétude, avertissant que brûler les étapes trop rapidement pourrait être dangereux.

Les espoirs attachés aux vaccins covid-19 ont donné un répit aux citoyens fatigués du virus à travers le monde, mais la maladie reste endémique et les gouvernements demandent de la patience.

Le président français Emmanuel Macron s’adressera mardi soir au pays actuellement confiné pour annoncer des modifications des restrictions suite à la baisse du nombre d’infections.

Le discours tant attendu de Macron intervient un jour après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que grâce aux progrès du vaccin, “la sortie” de la pandémie était en vue.

Johnson a assuré que bien que la “chevalerie scientifique” arrivait, “Noël ne sera pas normal cette année” et qu’il y a un long chemin à parcourir pour le printemps.

Le monde est embourbé dans une pandémie sans précédent qui a sombré dans l’économie et infecté quelque 58,9 millions de personnes, avec près de 1,4 million de morts.

– Vaccins pour voler –

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les derniers développements éclairaient la fin du “long tunnel sombre” mais a averti que nous devons nous assurer que les vaccins sont distribués équitablement.

“Chaque gouvernement veut à juste titre faire tout ce qu’il peut pour protéger sa population”, a déclaré Tedros. “Mais maintenant, il y a un risque réel que les plus pauvres et les plus vulnérables soient piétinés dans la ruée vers les vaccins”, a-t-il ajouté.

Dans le monde post-pandémique, le vaccin pourrait être obligatoire pour voyager librement, comme l’a démontré mardi l’annonce de la compagnie aérienne australienne Qantas selon laquelle les voyageurs internationaux devront être vaccinés contre le COVID-19 pour monter à bord de leurs avions.

Le directeur général de Qantas, Alan Joyce, a déclaré qu’il mettra en œuvre la mesure une fois que le vaccin sera disponible.

“Certainement pour les visiteurs internationaux qui viennent [a Australia] et pour les gens qui quittent le pays, nous pensons que c’est une nécessité », a-t-il déclaré à Channel Nine.

Joyce a prédit que cette règle est susceptible de se généraliser dans le monde entier à mesure que les gouvernements et les compagnies aériennes étudient l’introduction des passeports électroniques de vaccination.

Cependant, d’autres compagnies, comme Korean Air et Japan Airlines, affirment qu’il est trop tôt pour prendre cette mesure.

Suite à l’annonce de Qantas, le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a déclaré “qu’une décision finale n’avait pas encore été prise” mais que la vaccination ou une quarantaine stricte de deux semaines serait une condition pour entrer dans le pays.

L’État australien de Victoria a annoncé que son dernier patient COVID-19 était guéri, une étape majeure dans laquelle il était l’épicentre de la deuxième vague dans le pays.

En Chine, où le virus a été détecté pour la première fois l’année dernière, des centaines de vols ont été annulés à l’aéroport de Pudong à Shanghai après la détection d’une petite flambée de cas impliquant du personnel de fret.

À Hong Kong, les autorités ont intensifié les mesures de distanciation sociale suite à une recrudescence des infections, fermant des bars, des pubs, des boîtes de nuit et des boîtes de nuit.

– “Oreilles sourdes égoïstes” –

Les États-Unis, de loin le pays le plus touché au monde par la pandémie, célèbrent jeudi Thanksgiving et de nombreux Américains prévoient de passer les vacances avec leurs familles malgré le risque d’exacerber les infections.

Près de 258 000 personnes sont décédées dans tout le pays et le nombre de cas approche les 12,4 millions, selon l’Université Johns Hopkins.

Pour la première fois, l’agence de protection de la santé a demandé aux Américains de ne pas voyager pendant ces vacances, lorsque les familles se rassemblent souvent pour la dinde.

Le week-end dernier a été le plus chargé depuis le début de la pandémie, avec plus de trois millions de personnes dans les aéroports du pays, selon l’administration de la sécurité des transports.

“Nos appels à l’aide sont tombés dans l’oreille d’un sourd égoïste”, a tweeté Cleavon Gilman, un médecin urgentiste en Arizona, où les hôpitaux sont “débordés” de patients COVID-19.

