Bien que “Fortnite” ou “Cyberpunk” aient été certains des titres qui ont étonné le amateurs de jeux vidéo en Amérique latine Au cours des dernières années, vous pourrez très bientôt profiter du graphisme et de l’histoire de «Mictlan: An Ancient Mythical Tale».

C’est un projet ambitieux basé sur la Mythologie aztèque et maya, développé depuis plusieurs mois par Meta Studios Creative Agency, une équipe basée sur Tokyo, Japon, fondée par le Mexicain Guillermo Alarcon, qui sert également de directeur créatif.

Selon la description du jeu vidéo sur sa page Steam, Mictlan suivra la vie de “Ik”, un jeune maya qui doit parcourir les jungles et les vallées du pays à travers les enfers.

Nahuatl sera la langue principale du titre (Photo: Instagram / Mictlanthegame)

Grâce à son compte Instagram, Alarcón a confirmé qu’il s’agirait d’un titre d’action et d’aventure à la troisième personne qui se déroulerait pendant la Conquérir le temps (siècle XVI). Pour cela, des villes préhispaniques ont été recréées telles que Tulum, Calakmul, Chichén Itzá, Teotihuacán et Tenochtitlán.

En outre, des divinités telles que Quetzalcoatl (de vie et de sagesse), Tezcatlipoca (hors des ténèbres) et Huitzilopochtli (de la guerre).

Et si cela ne suffisait pas, utilisera le nahuatl comme langue principale.

Le directeur créatif a souligné dans ses réseaux que s’attend à avoir une version bêta du jeu prête pour cette année et lancez bientôt la campagne de financement participatif dans les mois à venir.

Les villes préhispaniques et les scènes de la pègre feront partie de Mictlan (Photo: Instagram / Mictlanthegame)

Cependant, les comptes officiels du jeu vidéo sur Facebook et Instagram montrent un peu de ttravail conceptuel, rendus et animations du projet qui est en développement depuis environ 4 mois avec 40 personnes impliquées, y compris des artistes et des musiciens qui travaillent déjà sur une bande originale avec des instruments préhispaniques pour le projet, ainsi qu’un traducteur qui adapte de nombreux dialogues en nahuatl.

L’un des collaborateurs les plus importants est Yashaswi Karthik, qui a travaillé en tant qu’artiste conceptuel chez Ubisoft.

Un autre qui pourrait être intégré est Roco Pachukote, chanteuse du groupe de rock Maldita Vecindad, qui donnerait vie à un personnage et donnerait la parole à bande sonore du jeu vidéo, selon une publication du même compte officiel.

(Capture d’écran: Twitter)

Une excellente plateforme pour les marques

Le Mexique est le pays qui consomme le plus de jeux vidéo en Amérique latinea, des spécialistes de l’Université nationale autonome du Mexique ont déclaré il y a quelques jours (UNAM).

En outre, ils ont détaillé que se classe au 12e rang mondial, c’est pourquoi ils soulignent que ce phénomène pourrait concerner la moitié de la population du pays.

Adolfo Gracia Vazquez et Emmanuel Galicia Martínez, de la Faculté des sciences politiques et sociales (FCPyS), indiqué que le point de consommation le plus élevé passe par le réseau, c’est pourquoi la migration des médias traditionnels vers le streaming devient de plus en plus importante, en particulier dans les espaces de jeu et entre annonceurs d’aliments à faible valeur nutritive.

Des universitaires de plusieurs pays ont créé un test psychologique conçu pour identifier les habitudes et les comportements d’utilisation des jeux vidéo (Photo: Archive)

Selon un communiqué de l’UNAM, le Affaires, en particulier la malbouffe, trouvée dans les jeux vidéo un moyen de communiquer avec de nouveaux publics et de créer du contenu, puisque généralement ces produits sont liés au bonheur.

Dans un jeu vidéo, la publicité apparaît constamment avec des promotions et des remises, et pour passer à un autre niveau, vous devez regarder une vidéo; Il existe également des publicités dans les tournois de joueurs ou via des influenceurs, qui diffusent leurs jeux en direct et font des publicités.

«Plusieurs éléments contribuent à cette situation: nous vivons dans une société de consommation, dans laquelle le fait d’avoir plus se reflète dans nos habitudes alimentaires. En outre, il y a un changement dans la consommation de médias: les gens passent des heures devant les écrans et sur les réseaux sociaux, et de plus en plus s’ajoutent à la numérisation », a déclaré Gracia Vázquez.

À propos de ce point, le spécialiste a souligné que «les jeux vidéo peuvent être adaptés pour favoriser des habitudes saines grâce à la réalité augmentée. Certains encouragent même les utilisateurs à être physiquement et socialement actifs. “

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Que sont et comment les nouvelles conditions générales de WhatsApp affecteront-elles?

Proposition de Microsoft de «parler» à des êtres chers qui sont déjà morts

Le business de l’influence dépasse les influenceurs: investissements et nouveaux formats