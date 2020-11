Le mot de Lola Latorre à propos de la version qu’elle était à une fête clandestine (Vidéo: Los Angeles de la Mañana)

Lola Latorre a été mêlée à un scandale ce week-end lorsqu’elle a été accusée d’avoir assisté à un Fête clandestine Dans la ville de Mercedes. Aux premières heures du samedi, des policiers étaient présents à la maison de campagne où se tenait la réunion, dans laquelle se trouvaient plus de 400 personnes, dont 120 ont été prévenues et ont dû signer un document pour quitter les lieux.

Le mannequin a précisé qu’elle ne faisait pas partie des invités, mais qu’elle s’y était rendue pour trouver un ami qui l’avait appelée au téléphone et avait demandé de l’aide. Tout s’est passé vendredi soir, alors que le participant de la Chanter 2020 Elle était avec deux autres amis chez elle à Pilar. “Un autre ami m’a appelé pour me demander d’aller la chercher. Je ne sais pas ce qui m’a traversé la tête, inconscient, je suis monté dans la voiture et suis allé la chercher. Je n’ai jamais pensé que ce quilombo allait éclater”a déclaré la fille de Yanina et Diego Latorre, qui ont appris de leur fille ce qui s’était passé samedi matin.

“J’étais sur place, oui, je me suis présenté à la maison, mais je n’étais pas en tant qu’invité et à aucun moment je ne suis sorti de la voiture”, elle a clarifié, et a raconté la procédure qu’elle a dû suivre pour quitter le terrain où elle est allée aider son amie. «Quand je suis arrivé, il y avait 12 fourgons de patrouille, il n’y avait pas de musique ou de gens qui dansaient. J’ai cherché mon ami et Ils m’ont dit que la seule façon de sortir était de laisser les données et de signer une notification. Je leur ai donné, car ils étaient tous là, mais je n’ai jamais imaginé tout cela », a poursuivi la fille de Yanina et Diego Latorre, à qui elle s’est excusée en privé:« Ils m’ont pété. J’ai quitté la maison à l’aube, je ne leur ai même pas dit.

Lola a également souligné qu’elle était naïve – elle se définissait comme “boluda” – en n’ayant pas imaginé l’ampleur de ce qui aurait pu se passer lorsqu’elle était présente là où il y avait une partie clandestine au milieu de la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus. La mannequin a également expliqué qu’elle avait reçu la décharge épidémiologique mercredi dernier, après avoir infecté le virus, et que c’est elle qui aide sa famille à faire ses courses. “Je ne suis plus contagieux”Elle a clarifié quand ils l’ont interrogée sur le fait d’avoir été avec deux amis chez elle et d’en avoir mis une de plus dans sa voiture. “J’ai pris toutes les précautions”, a assuré ce lundi à Los Angeles dans la matinée.

“J’étais au courant de la fête, mais je n’ai pas été invité et je n’ai jamais eu l’intention d’y aller. Je suis allée chercher mon amie, j’ai signé ce qu’ils m’avaient demandé et je suis retournée chez moi », a ajouté Lola, et a déclaré que lorsqu’elle se rendait à Mercedes avec ses amis, l’inquiétude s’est manifestée. “On va bien?”se demandaient-ils. Cependant, son objectif était de retrouver son amie qui n’avait aucun moyen de revenir de là.

«Ce ne sont pas des conneries. C’est une question sérieuse. Je n’ai jamais pensé que ça allait être quelque chose d’aussi grand, que ça allait avoir cette arrivée. J’ai donné mes informations en pensant que je n’allais pas m’impliquer “il a dit, et a soutenu que son avocat Fernando moqueur est en charge de la cause.

Ange de Brito Il a dit que la production analysait la situation et que ce soir dans l’émission de Cantando 2020, ils annonceraient ce qui se passera avec la continuité de Lola Latorre dans le concours. Au cours des dernières semaines, Pablito ruiz il a assisté à une fête clandestine et a été expulsé. “Je meurs sans lui En chantant, c’est mon travail, Je passe un bon moment. À aucun moment, je n’avais l’intention d’aller à la fête. C’était boluda, je m’excuse auprès de ma famille, mais je n’y suis pas allé. Je suis allée chercher mon ami et me suis rendormie chez moi », a conclu Lola Latorre.

Yanina Latorre a également évoqué le fait via son compte Instagram

Ce lundi matin, Yanina Latorre a enregistré une série d’histoires Instagram dans lesquelles elle a exprimé sa colère contre ceux qui prétendent que sa fille faisait partie des invités à la fête clandestine. “Lola n’était pas à la fête, elle n’y était pas. Il n’est pas sorti de la voiture. (Si j’étais parti) il y aurait une photo, une vidéo “a déclaré le panéliste de Los Angeles de la Mañana, ajoutant qu’il y a des gens qui essaient de trouver du matériel sur les comptes de médias sociaux des amis de Lola Latorre. Cependant, sa mère a précisé qu’ils ne trouveraient rien puisque sa fille ne s’est approchée dans son véhicule que pour chercher son amie.

