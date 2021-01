Le mot de Soledad Silveyra après avoir subi un accident vasculaire cérébral

Vendredi après-midi Soledad Silveyra a commencé à manifester divers symptômes qui ont déclenché des alarmes pour un accident vasculaire cérébral suspecté (AVC). Elle a été immédiatement transférée à Sanatorium d’Otamendi, dans la ville de Buenos Aires, où les études cliniques menées ont confirmé les soupçons: il avait un carotide obstruée.

L’actrice de 68 ans est aimée du public et de ses collègues, et la nouvelle a inquiété la communauté artistique au sens large. Samedi après-midi, Solita a raconté l’état de la situation avec ses paroles et a apporté la tranquillité au public. “Je veux juste te faire savoir que je vais bien “, a annoncé l’actrice dans un audio auquel elle a accédé Télé-exposition. “Je suis venu passer une IRM hier, où il est ressorti que j’avais eu un léger accident vasculaire cérébral. Plus tard oui, on a découvert qu’il avait une carotide couverte, la gauche “, a expliqué l’actrice de Champions de la vie.

Solita a déclaré qu’ils avaient effectué les études correspondantes au Sanatorium d’Otamendi, puis l’ont emmenée à la Sagrada Familia, où l’équipe du Dr Pedro Lylyk l’a suivie: «Là, ils font les mêmes études en plus d’une angioplastie, où ils atteignent la carotide et Ils voient que je ne suis pas en mesure d’obtenir un stent », a ajouté Silveyra.

Avec ce message, le protagoniste de Rolando Rivas, chauffeur de taxi il voulait apporter de la tranquillité au public et remercier les démonstrations d’affection. «Merci pour toute l’affection, l’amour, la solidarité. Merci famille, merci amis, collègues, collègues, merci “a noté l’actrice. Enfin, elle a reconnu que sa santé dépendait d’elle: «Maintenant, la responsabilité est la mienne: prendre soin de moi et arrêter de fumer. Je t’embrasse de tout mon cœur ».

Lundi dernier, Solita était invitée à Los Mamonnes avec Natalia Oreiro

Solita a également publié un message de remerciement sur son compte Instagram. Une plaque noire avec le mot “Merci”, accompagnée de deux cœurs et d’un texte expliquant leur situation. Parmi les multiples messages reçus, il y avait l’un des Gladys, La Bomba Tucumana qui a écrit: «Récupération rapide. Je t’aime ma belle”. “Prends soin de toi et prends bien soin de toi, soliiiita lindaaa”, lui a souhaité le chauffeur Jujuy Gimenez. Un autre adepte a choisi d’écrire “EN AVANCE MON BRAVE!”, en référence au slogan que Solita a breveté à l’époque de Big Brother.

Samedi matin, Javier Furgang, Le représentant de Silveyra, avait donné des détails à Télé-exposition sur la situation de l’actrice: «Ce matin, je lui ai parlé et elle était de très bonne humeur. Si tout continue comme on le suppose et que la guérison est bonne, dans quelques jours, ils le libéreraient ». L’actrice bien-aimée a la compagnie à l’hôpital de ses plus proches parents.

Soledad Silveyra et une photo de famille pendant la quarantaine @soledad_solita_silveyra

Dernière apparition publique de Solita date de lundi dernier, alors qu’elle était l’une des invités de Les mammons, le nouveau cycle nocturne de Hé mammon dans Amérique. De très bonne humeur, il a répondu malicieusement à chacun des Stélite, le personnage classique de l’humoriste.

En plus des rires avec l’animatrice, Solita a eu un dialogue émotionnel avec Natalia Oreiro, également présente dans l’émission: «Quand j’ai vu le documentaire», a-t-elle dit à l’artiste uruguayenne, «il m’est arrivé quelque chose qui ne s’était pas produit depuis longtemps. Les textes de (Eduardo) Galeano! Quelle merveille. J’ai Galeano en moi, je me souviens de lui ». Les deux ont commencé à revoir, avec un grand sourire, d’anciens emplois partagés. Et puis l’animatrice a également versé des larmes après une vidéo hommage que la production a préparée pour elle.

Silveyra a vécu une année 2020 compliquée du travail. Au-delà de la pandémie, qui limitait presque complètement l’activité artistique, il a subi l’expérience ratée de Femmes d’El Trece, le magazine qui la comptait parmi les chefs d’orchestre et qui est resté à l’antenne moins de deux mois. “Ce smash …” a plaisanté l’actrice dans l’émission Mammon. Au cours du cycle court, elle a fait face à des rumeurs insistantes d’une bagarre avec son partenaire Teté Coustarot, qu’ils ont tous deux nié face à face.

Soledad Silveyra a joué dans des succès tels que Campeones de la vida et Rolando Rivas, chauffeur de taxi.

Désormais sans écran et en attente de nouveaux projets de travail, Solita s’est concentrée sur sa famille, sans partenaire en vue. “Puisque je n’ai pas de petit ami, le mot ne me pèse pas parce que je ne me sens pas vieux; au contraire, en tout cas je me sens comme une jeune vieille femme. Je n’ai pas le poids de la vieillesse », comptait-il à l’époque. Cela m’a donné beaucoup de choses au fil du temps. C’est comme si je plaisantais et, en même temps, je suis une femme de 68 ans. “

Avec le sien, il reçut la nouvelle année. Et ce sont eux qui ont été à ses côtés dans cette période difficile, et qui soutiendront la reprise. Une reprise qui, comme le disait Soledad Silveyra elle-même, ne dépend de personne d’autre qu’elle-même.

