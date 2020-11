Désormais, le mot «Megxit» pourrait être inclus dans les dictionnaires britanniques grâce à Meghan Markle et au prince Harry.

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, fêteront leur première année en dehors du premier cercle de la famille royale britannique en mars. Cette décision a non seulement laissé sa marque sur les Windsors mais sur le monde en général et une preuve en est que le Collins Dictionary annonce le mot de l’année à Noël et que ce 2020 aurait beaucoup à voir avec les ducs de Sussex; aujourd’hui basé à Los Angeles avec leur fils Archie, âgé de 19 mois.

Le dictionnaire anglais surveille le utilisation de mots en étudiant des sources telles que les journaux et les médias sociaux, pour cette raison, il a conclu que Megxit C’était un terme qui avait été largement utilisé, au cours de ce 2020.

Le journal Times a publié que la première fois que ce mot a été enregistré, c’était en 2019, lorsque les journaux l’ont utilisé pour se référer à l’actualité du personnel qui a quitté Meghan après son mariage avec Harry en mai 2018, mais était plus fort après le 8 janvier quand ils ont annoncé leur désir de devenir indépendants de la belle-famille de l’ancienne actrice américaine.

“L’utilisation du nom de Meghan a été prise dans certains cercles comme une identification de la duchesse en tant que force motrice derrière la sortie”a déclaré un représentant de Collins Word of the Year 2020 au journal anglais susmentionné.

Megxit est l’un des principaux termes pour devenir le mot de l’année. L’origine du mot est composée de Meg (abréviation de Meghan Markle) et de exit (en raison de l’influence du Brexit). D’autres mots concurrents sont «travailleurs essentiels», «auto-isolement», «distanciation sociale» et bien d’autres, dérivés de la pandémie COVID-19.

Le dictionnaire Collins est publié par Harper Collins à Gaslgow, l’un des plus grands au monde et l’un des cinq plus grands en anglais, comme Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette et Macmillan.

Le prince Harry et Meghan Markle ont demandé aux citoyens américains de venir voter aux prochaines élections. Une action qui a bouleversé la famille royale britannique puisqu’elle reste neutre sur les questions politiques et n’exerce pas son droit de vote

Actuellement, le duc et la duchesse de Sussex ont réussi à se stabiliser dans leur nouveau manoir de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie et ont participé à des événements virtuels, sur les sujets qui les intéressent le plus tels que le mouvement Black Lives Matter et le féminisme.

En revanche, le couple n’a pas adressé de salutations publiques au prince Charles pour son 72e anniversaire. Son Altesse Royale a fêté son anniversaire samedi, mais ni son plus jeune fils ni sa belle-fille ne lui ont envoyé de félicitations via les réseaux sociaux.

Le journal britannique The Sun a noté que contrairement aux autres membres de la famille royale, les ducs de Sussex n’ont manifesté à aucun moment. On pense que le couple a adressé en privé ses meilleurs vœux au grand-père de leur fils Archie au mieux.

Le couple a annoncé son intention de se retirer de ses fonctions royales le 8 janvier dans un communiqué. Le 31 mars, sa démission est officialisée. À ce moment-là, ils s’étaient déjà installés en Californie après quelques mois à Vancouver, au Canada.

Selon la presse britannique, le prince de Galles a toujours montré son soutien au couple dans leur tentative de changer leur vie. L’héritier du trône britannique aurait payé une partie des dépenses du couple, même après leur départ de la monarchie.

Une partie de la famille royale sur la photo officielle du baptême d’Archie, le premier-né des ducs de Sussex

L’anniversaire de Carloss est survenu un jour après que le biographe royal Robert Lacey a souligné que Il n’a pas l’intention de céder le titre à son fils aîné, le prince William, 38 ans. Vendredi, lors du programme “Good Morning Britain2”, l’expert royal a indiqué qu’en tant que plus ancien héritier apparent du trône britannique, Charles sera le plus vieux roi de l’histoire lorsqu’il sera couronné par la reine Elizabeth II, 94 ans.

Pourtant, il n’a pas l’intention de se détourner pour que le duc de Cambridge avance. “Je ne pense pas que Carlos renoncerait volontairement au destin qu’il attend depuis si longtemps”, a-t-il souligné.

William et sa femme Kate Middleton, tous deux âgés de 38 ans, ont envoyé leurs salutations au garçon d’anniversaire samedi. “Je souhaite un très joyeux anniversaire à Son Altesse Royale le Prince de Galles!”, A écrit le couple sur leur compte @KensingtonRoyal.

CONTINUER À LIRE:

Lady Di: de la robe de la honte et de l’humiliation à un héritage qui s’est transformé en vengeance lente et durable