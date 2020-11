L’arrestation de l’un des jets de moto

La police de la ville a arrêté hier l’un des deux jets de moto qui ils ont agressé et battu le journaliste Baby Etchecopar à la sortie du studio Radio Rivadavia, au 2400 rue Arenales, dans le Barrio Norte. Le vol a eu lieu jeudi, après 14 heures.

Le criminel arrêté, identifié comme Rubén Machuca, 34 ans, a abordé le chauffeur et après s’être débattu, lui a pris sa montre et l’a jetée au sol. Après cela, il est monté sur la moto conduite par son complice, qui est fouillé.

Immédiatement, le personnel du poste de police de quartier 2 ° A de la force de Buenos Aires est allé à la recherche des criminels et a intercepté Machuca à quelques rues du lieu de l’événement, à Juncal à 21 heures. Parmi ses affaires, il avait la montre d’Etchecopar.

En raison de la lutte pour éviter d’être volé, Etchecopar il s’est blessé à l’épaule Oui a été immédiatement emmené à Hôpital San Isidro, puisqu’il a demandé à être soigné par son traumatologue de confiance. Comme l’a confirmé lui-même, a eu une luxation de l’épaule, mais sa peinture ne serait pas sérieuse.

Comme confirmé Infobae D’après les archives de l’AFIP, Machuca, originaire de Merlo, a travaillé ces cinq dernières années chez Russell, une entreprise dédiée au service des taxis, remises et location de voitures à CABA. L’entreprise pour laquelle il travaillait pour la dernière fois l’a payé en septembre dernier et avant la consultation d’Infobae assuré qu’ils analysent le dissociation.

Selon les archives, l’homme a travaillé pour d’autres sociétés de transport de passagers au fil des ans.

Des sources syndicales ont reconnu Machuca comme membre du syndicat des taxis qu’Omar Viviani a dirigé pendant des années et dont le secrétaire général est actuellement Jorge Luis García. En fait, ses documents personnels comprenaient l’adresse d’un centre sportif dépendant de cette association professionnelle.

En décembre 2016, le magazine Avancemos – l’organe officiel du syndicat des travailleurs du taxi – a publié que Machuca avait été élu en tant que délégué d’un président.

Généralement, dans les situations de violence et autres crimes perpétrés sur la voie publique, le secrétaire aux transports de la ville agit d’office et suspend les permis des chauffeurs de taxi impliqués, donc en cette opportunité agira de la même manière et désactivera la carte verte du conducteur et les autres permis qui sont sous son orbite.

Ruben Machuca, 35 ans, le seul arrêté pour le vol

Ce média a contacté la famille du détenu et a déclaré qu ‘”ils étaient en état de choc” par ce qui s’était passé et qu’ “ils attendaient des nouvelles pour savoir ce qui s’était passé parce qu’ils n’avaient jamais vécu une situation de ce type”.

«Je suis descendu de la radio et un gros gars m’a poussé et je suis tombé sur mon épaule. Là, nous avons commencé à nous débattre et il m’a pris ma montre. La police l’a vu à ce moment-là et à quelques pâtés de maisons ils l’ont attrapé. Le problème, c’est que si je ne me précipitais pas pour porter plainte, ils le libéreraient », a déclaré le chauffeur à la chaîne d’information A24 à la porte de l’hôpital.

Et il a poursuivi: «J’ai une luxation de l’épaule qui fait très mal, je pensais qu’ils allaient opérer. Mais heureusement, je vais bien. Merci de m’avoir mis en ondes pour que la famille soit rassurée que tout va bien. Malheureusement, j’y suis habitué. On dit déjà “je l’ai eu pas cher”.

Le conducteur de Assez bébé, cycle émis par A24Il a déclaré: «Je traversais Arenales et quand j’ai traversé la rue, ils ont vu ma montre et ils se sont jetés sur moi. Pour moi c’était diffusé. Ils voient quelqu’un avec quelque chose et s’envoient. Ils le font à moi ou à un enfant de quatre-vingts ans. Je vais continuer à travailler. Je ne vais pas m’arrêter. C’est plus fort que moi. Je suis de retour dans la série ce soir. “

Ce n’est pas la première fois qu’Etchecopar connaît un épisode d’insécurité. Il faut se rappeler qu’en mars 2012, il a été victime d’une violente agression à son domicile de San Isidro, alors qu’il était avec sa famille. Le juge a jugé que le journaliste avait agi en «légitime défense» lors de la fusillade dans laquelle l’un des voleurs avait été tué. En plus de Baby lui-même, son fils, Federico, a été blessé. Cette nuit-là, sa fille était également là, pendant ces jours de grossesse.

