Le Moyen-Orient surveille prudemment le remplacement à la Maison Blanche et cela explique le retard dans les félicitations d’Israël, de la Turquie ou de l’Arabie saoudite, dont les dirigeants ont été en étroite entente avec Donald Trump. Il reste deux mois avant l’assermentation de Joe Biden, mais la région qu’il s’apprête à trouver est loin de celle qu’il a quittée quand il était numéro deux sous Barack Obama.

Monde de Miami/ ABC

TERRITOIRES PALESTINIENS. De Ramallah, ils sont convaincus que le changement aidera à reprendre la relation qui a été rompue avec Trump, dont les décisions en faveur d’Israël ont désactivé les États-Unis en tant que médiateur valable dans le conflit. Rien n’indique que Biden va de nouveau déplacer l’ambassade à Tel Aviv, mais dans différentes interventions, il a révélé qu’il contribuerait une fois de plus à l’organisation des Nations Unies qui s’occupe des réfugiés palestiniens (UNRWA) et rouvrirait la mission palestinienne aux États-Unis. .

«Nous sommes attachés à la solution à deux États et nous nous opposons aux mesures unilatérales qui vont à son encontre. Nous nous opposons également à l’annexion et à l’expansion des colonies », a déclaré Kamala Harris lors de l’un des événements de la campagne. L’espoir palestinien contraste avec les doutes d’Israël. L’Etat juif n’oublie pas l’héritage de Barack Obama avec la résolution 2334 du Conseil de sécurité, qui affirme que les colonies “n’ont aucune validité juridique” et représentent une “violation flagrante” du droit international.

DINDE. Erdogan et Trump ont développé une relation aussi complexe qu’efficace, et à des moments clés, malgré leurs différences, les États-Unis ont soutenu la Turquie. Erdogan a acheté le système russe S-400, occupé le canton kurde d’Afrin en Syrie, déployé des mercenaires en Libye, mis à rude épreuve la situation avec la Grèce en Méditerranée … sans que Washington ne bouge une note contre lui. Biden pourrait durcir la position de son pays sur les interventions militaires turques à l’étranger et sa coopération avec la Russie. Trump a défini Erdogan comme “un joueur d’échecs de classe mondiale en politique étrangère”, a déclaré Biden au “New York Times” en 2019 que “nous devrions avoir une approche très différente d’Erdogan, indiquer clairement que nous soutenons les dirigeants de la opposition”. C’est justement Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition, le premier dirigeant turc à le féliciter pour sa victoire aux urnes.

ARABIE SAOUDITE. Mohamed Bin Salman (MBS), prince héritier, homme fort du pays et ami personnel de Trump, a mis plus de 24 heures pour envoyer un message à Biden. Le futur président a annoncé pendant la campagne son intention de «réévaluer» les liens avec Riyad, a mis sur la table la nécessité de clarifier des meurtres comme celui du journaliste Jamal Khasoggi et a critiqué le soutien de son pays à la guerre des Saoudiens au Yémen. Trump a construit un mur de sécurité autour de la figure de MBS et cela l’a aidé à surmonter la crise qui a provoqué le meurtre et le démembrement de Khasoggi dans son consulat à Istanbul, l’arrestation de défenseurs des droits des femmes dans le royaume ou les excès au Yémen.

ÉMIRATS ARABES UNIS. Contrairement aux Turcs, aux Israéliens ou aux Saoudiens, Mohammed Bin Zayed n’a pas tardé à féliciter Biden. Le dirigeant émirati, toujours pragmatique, entretient des liens avec le leader démocrate depuis l’ère Obama et espère que la nouvelle administration se conformera à la livraison des combattants F35, achetés à l’époque Trump dans le cadre de l’accord de normalisation des relations avec Israël. Biden hérite des accords d’Abraham, la stratégie de normalisation des relations entre l’État juif et différents pays arabes comme les Emirats Arabes Unis ou Bahreïn, une stratégie promue par Trump qui représente un tournant radical vers la position défendue par les pays arabes ces dernières décennies.