MAPUTO (.) – L’armée du Mozambique a condamné l’exécution apparente d’une femme nue par des hommes portant des uniformes militaires, montrée dans des séquences vidéo, où elle est battue avec un bâton avant d’être touchée dans le dos alors qu’elle tente de fuir.

Dans les images non vérifiées, qui ont circulé lundi, le groupe se moque de la femme, la qualifiant d’« al-Shabaab » – un terme local désignant un groupe d’insurgés islamistes qui opère dans la province la plus au nord de Cabo Delgado depuis 2017, sans lien connu avec le groupe somalien du même nom.

On la frappe à la tête et au corps avec un bâton avant que d’autres tirent et, disent-ils dans la vidéo, la tuent sur le bord de la route.

Dans un communiqué publié lundi soir, l’armée, engagée dans une bataille avec les insurgés dans la province, qui abrite également des projets gaziers à succès développés par des majors pétrolières comme Total, a déclaré qu’elle considérait les images choquantes et horrifiantes, et « surtout condamnables ». .

« Les FDS (Forces de défense et de sécurité) réitèrent qu’elles ne sont d’accord avec aucun acte barbare qui justifie la violation des droits de l’homme », a-t-il déclaré, appelant à une enquête sur l’authenticité de la vidéo.

Les images surviennent au milieu d’allégations d’abus commis par des soldats du gouvernement à Cabo Delgado. Après une escalade de l’insurrection, qui a vu la capture d’une ville portuaire clé en août, et la réponse des forces de sécurité, les rapports et les vidéos de passages à tabac ou d’autres abus sont devenus de plus en plus courants.

La semaine dernière, Amnesty International a déclaré avoir vérifié des vidéos montrant des tentatives de décapitation, des actes de torture et d’autres mauvais traitements de prisonniers, le démembrement de combattants présumés de l’opposition et d’éventuelles exécutions extrajudiciaires.

Le gouvernement a rejeté les allégations, affirmant que les insurgés se faisaient régulièrement passer pour des soldats dans le but de semer la confusion dans l’opinion publique nationale et internationale.

Zenaida Machado, chercheuse à Human Rights Watch, a appelé à une enquête et a déclaré que de tels actes, s’ils étaient commis par des soldats, semaient la méfiance dans la population et renforçaient le récit des insurgés.

«C’est le pire des cas de trahison», a-t-elle dit, ajoutant que les gens effrayés ne devraient pas fuir les insurgés pour se retrouver en danger face à ceux qui sont censés les protéger.

(Reportage de Manuel Mucari à Maputo et Emma Rumney à Johannesburg; Écriture d’Emma Rumney)