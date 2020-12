Dans les terres désertiques qui encadrent la frontière du Mexique et des États-Unis, un groupe de travailleurs travaille sans relâche à la construction du mur que le président Donald Trump a promis à haute voix. Un travail à moitié fait qui est loin de décourager l’immigration clandestine du côté américain.

45 jours après que Trump ait quitté à contrecœur la Maison Blanche, les travailleurs déployés à Colombus, au Nouveau-Mexique, tournent constamment la saleté et posent des fondations. Ce dernier, en tant que président élu Joe Biden, prévoyait qu’il arrêterait les travaux.

“On fait 122 mètres par jour. Ils n’ont pas dit qu’ils allaient s’arrêter. S’ils ont déjà dépensé, comment vont-ils le laisser incomplet?”, Déclare un travailleur à l’. de l’autre côté de la frontière, qui borde la ville mexicaine. de Puerto Palomas. Dès que ces mots sont prononcés – dans un espagnol parfait – son superviseur lui rappelle de ne pas parler aux journalistes.

À ce rythme, les travailleurs de cette entreprise américaine pourraient construire 5,5 km de plus jusqu’au 19 janvier, dernier jour du mandat de Trump, avant le gouvernement duquel il y avait déjà 548,6 km de barrière sur cette frontière qui en mesure plus de 3000. km, l’un des plus grands au monde.

Sous son administration, 658,1 km ont été parcourus, bien loin des 1187,7 km qu’il a proposé de construire, selon les données du CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis, au 20 novembre.

Seuls 94,8 km sont des constructions neuves, puisque l’essentiel des travaux correspond au renforcement de l’ancienne structure, qui mesurant environ quatre mètres est maintenant une carcasse d’acier de près de 10 mètres de haut.

L’avancée du mur – que Trump a promis “grande et belle” – a coûté 15 000 millions de dollars. Et si pour l’instant c’est une promesse à mi-chemin, cela a suffi à briser les rêves, mais aussi les os, de nombreux migrants qui se sont aventurés à sauter.

– S’écraser dans la terre promise –

Les ouvriers qui le soulèvent portent des casques et des lunettes et se protègent du soleil et du vent glacial du désert en enveloppant leurs visages de foulards.

Une grue déplace une sorte de grille métallique pour l’enterrer dans une tranchée étroite de 2,4 mètres de profondeur. C’est la base des barres qui seront placées lors du prochain quart de travail, explique le travailleur.

Entre l’ancien et le nouveau mur, seuls 35% des 3 145 km de frontière sont couverts. Les travaux ont été concentrés dans les zones les plus peuplées, avec plus de passages illégaux, réduisant les options des sans-papiers.

«J’ai vu ici des messieurs avec la tête cassée, les bras cassés, les deux pieds cassés. Des gens qui sont entrés ici en fauteuil roulant, très abîmés par les coups du mur. Et il n’y en a pas deux ou trois, il y en a beaucoup.

En témoigne Alejandro Calderón, un Cubain de 55 ans qui, contraint par les restrictions de la pandémie de covid-19, s’est vu confier la gestion d’un refuge qui accueille ceux qui, comme lui, cherchent à rejoindre les États-Unis.

À plusieurs reprises, il voit le désespoir s’emparer de ceux qui fuient la pauvreté ou la violence dans leur pays et sauter par-dessus le mur, s’écraser sur la terre promise.

Mais ce qui le surprend le plus, c’est que les blessés sont souvent renvoyés au Mexique sans recevoir de soins médicaux du côté américain.

«Dans les conditions qu’il est, ils le ramènent ici et puis nous, sans conditions car nous n’avons pas de médecins, nous devons leur donner les premiers soins», explique cet ingénieur de profession.

– Espoir avec Biden –

Domingo Barahona, un Guatémaltèque de 45 ans, a échoué à deux reprises pour entrer aux États-Unis. Momentanément à l’abri à Puerto Palomas (état de Chihuahua, nord), il en tentera un troisième.

Il y a quelques jours, il a dû voir deux autres immigrants sans papiers avec les os de leurs jambes exposés par une déchirure après s’être jetés à travers la barrière. «Pendant l’immigration des États-Unis, ils n’ont même pas reçu d’aspirine», dit-il.

“Ils parviennent à grimper, ils mettent un harnais, mais pour descendre, ils doivent descendre dur”, détaille Barahona.

L’homme pleure quand il se souvient de son fils de 12 ans, qui l’attend chez lui, et du meurtre de son frère policier, victime de vengeance de «mauvaises personnes».

Menacés par les mêmes personnes, les États-Unis sont leur cible. “Je vais mourir en combattant et en ne restant pas assis en attendant d’être tué”, prévient-il.

Bien que le triomphe du démocrate Biden ait redonné espoir aux migrants, ils ne peuvent pas se permettre d’attendre qu’il démantèle les politiques dures du républicain Trump.

Le nouveau président “semble être une personne très humaine. Ce n’est pas que Trump ne soit pas humain, mais il semble qu’il n’aime pas les migrants”, explique Elienai Lopes, un Brésilien de 27 ans avec quatre tentatives infructueuses de traverser.

“Nous avons de grands espoirs” avec Biden, dit-il.

