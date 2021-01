Après 77 jours de fermeture en raison de la pandémie, le musée de l’artisanat de Florence, célèbre pour les chefs-d’œuvre de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël, a ouvert ses portes en grande pompe jeudi.

Devant le maire de Florence, Dario Nardella, les deux immenses portes en bois sculpté de l’imposant palais s’ouvrirent en grinçant.

Les premiers visiteurs, derrière les barrières où les touristes se pressent habituellement, attendaient joyeusement.

Parmi eux se trouvait William, un artiste irlandais de 28 ans, qui se sent privilégié de vivre près du légendaire Ponte Vecchio (Vieux Pont) qui enjambe l’Arno.

«Cela a été un soulagement du stress d’avoir passé deux mois enfermé dans ma maison à Florence», avoue-t-il.

En se promenant dans les salles presque vides du musée, il plaisante: «il manque des chaises confortables pour que nous puissions en profiter encore plus», dit-il en riant.

“Pour moi, cela a été une bonne période, mais pour la culture et les Italiens non. Florence a besoin des touristes qui viennent d’Amérique et du reste de l’Europe. Voir à nouveau les foules dans les musées signifie que la société fonctionne à nouveau”, estime-t-il le jeune.

De loin, Michele Diana et Anna Gladini, deux jeunes florentines réchauffées pour l’hiver, applaudissent les pas franchis pour entrer.

“Les mesures de sécurité sont justes et adéquates, les mêmes qui s’imposent partout: contrôle de la température, gel désinfectant, masque …”, expliquent-ils.

“Je prends ça parce que je n’étais jamais entrée au musée”, avoue Michèle, qui s’est laissée convaincre par son amie Anna, qui voulait voir le “Tondo Doni”, un somptueux tableau de Michel-Ange représentant la Sainte Famille.

«C’est le plus beau de tous les tableaux», s’exclame-t-il.

Le directeur du musée, l’Allemand Eike Schmidt, en charge de l’une des collections d’art les plus anciennes et les plus célèbres au monde, qui reçoit généralement près de deux millions de visiteurs par an, reconnaît que la fermeture a été très longue.

“Il était temps! Il faut montrer ces œuvres d’art remarquables qui appartiennent à toute l’humanité”, confie-t-il lors d’un entretien avec l’..

En raison de la pandémie, le palais Renaissance, construit par la famille Médicis, a été fermé pendant plus de deux mois.

«C’était la plus longue fermeture qu’il ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale», souligne-t-il en ajustant son masque rouge.

– “Un premier pas” –

Schmidt, qui a lancé une programmation créative et réussie sur les réseaux sociaux et en ligne, est convaincu que parcourir les longs couloirs avec ses magnifiques portraits, sculptures et statues est une expérience inoubliable.

«L’opportunité de voir ces œuvres en personne est tout simplement unique, c’est pourquoi nous encourageons tous ceux qui le peuvent à venir», a-t-il déclaré, après avoir invité principalement des étudiants.

“Pour le moment, vous devez résider en Toscane, car les frontières entre les régions italiennes sont toujours fermées”, se souvient-il.

Pour cette première journée d’ouverture, en effet, outre les journalistes, les visiteurs étaient presque tous italiens.

“Admirons ces oeuvres en paix”, lance un Florentin en extase devant “Primavera” de Botticelli.

Le covid, qui a coûté la vie à plus de 83000 personnes en Italie, est toujours très présent dans l’esprit de tous, donc l’ouverture sera progressive, d’abord de mardi à vendredi et selon la courbe des contagions en Italie et en Europe .

«Nos finances ont été affectées par la pandémie en 2020, mais nous avons reçu des fonds du gouvernement pour compenser les derniers mois», a expliqué le directeur.

La perte de revenus s’élève à environ 4 millions d’euros (4,8 millions de dollars) pour chaque mois de fermeture, selon des sources internes.

La décision d’ouvrir les musées a été prise par le gouvernement afin que les gens ordinaires puissent profiter de ce patrimoine culturel en toute sécurité et sans les foules de touristes.

“C’est un petit pas, un signe”, a expliqué le ministre de la Culture Dario Franceschini en début de semaine.

En plus des Bureaux de Florence, d’autres musées et monuments ont rouvert au public, notamment le parc archéologique de Pompéi, près de Naples.

glr-kv / mb