Le directeur du musée du Prado, Miguel Falomir, présente le programme de la galerie pour 2021, ce mercredi, dans l’auditorium du musée du Prado. . / Rodrigo Jiménez

Madrid, 20 janvier . .- Le musée du Prado entreprendra une réorganisation de sa collection au cours de 2021, ce qui affectera la peinture européenne du XVIIIe siècle, les salles Goya et la peinture du XXe siècle, cette dernière avec une nouveau et avec plus de poids de femmes.

L’objectif de ces rénovations est, selon le directeur du musée, Miguel Falomir, d’avoir un Prado «plus inclusif». Le remodelage augmentera le nombre d’œuvres de femmes et comprendra également des œuvres d’époques historiques et de pays qui ont traditionnellement été en dehors de la collection permanente.

Le musée a pris cette décision motivé par le succès de “Reencuentro”, l’exposition de sa collection qu’il a préparée pour la réouverture après confinement par la pandémie et qui concentre ses chefs-d’œuvre dans la grande voûte centrale.

L’augmentation du nombre d’œuvres de femmes est concentrée dans la section du XIXe siècle et certaines d’entre elles seront de nouvelles acquisitions, bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé.

Depuis quelques années, le Prado organise des expositions de femmes artistes. En ce moment, il a sur l’affiche “Invités”, une exposition sur l’art officiel des XIXe et XXe siècles qui plonge dans le discours sur la figure de la femme et qui, malgré son engagement, a été critiquée par certains groupes féministes, qui croient cela aurait dû être plus ambitieux.

Dans le même esprit, le Prado créera une bourse de recherche spécifique sur les femmes artistes, devenant ainsi le premier musée espagnol à le faire, a souligné Falomir, qui a présenté la programmation de l’institution pour 2021.

Les salles dédiées à Goya, actuellement numéro trois, subiront également des modifications, telles que l’incorporation d’œuvres européennes. Pour le moment, le projet de les unifier dans une seule zone est bloqué en raison du manque d’espace, mais lors de l’inauguration de la Salle des Royaumes – prévue pour 2025 – une réorganisation plus profonde sera envisagée.

Cette année, le musée intégrera également une nouvelle salle consacrée à l’histoire du musée et de ses bâtiments, baptisée “Prado 200”, et récupérera la galerie ionienne du bâtiment principal pour retirer 51 pièces de sculpture classique des entrepôts.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES, REPORTÉES ET NOUVELLES

Si 2021 est présentée comme une année marquée par l’austérité, en raison d’une baisse du nombre de visiteurs qui est actuellement d’environ 70%, le musée a préparé une série d’expositions temporaires, certaines reportées en raison de la pandémie et d’autres entièrement nouvelles réalisées avec ses propres fonds. afin de ne pas engager de frais importants.

Le plus important de tous est “Mythological Passions”, une exposition prévue en 2021 et co-organisée avec la National Gallery, les National Galleries of Scotland et le Isabella Stewart Museum de Boston (USA), et qui réunira pour la première fois depuis d’un siècle les six «poèmes» que Titien a peints pour Philippe II.

L’exposition présente des œuvres qui ne sont généralement pas prêtées et qui ont été réalisées pour cette occasion. L’exposition vient de Londres, où elle a été fermée deux fois en raison de la pandémie et sera plus ambitieuse que sa version anglaise, avec des œuvres de Rubens, Ribera, Poussin ou Velázquez. “C’est un effort sans précédent”, a déclaré Falomir.

A la fin de l’année viendra “Tornaviaje. Art ibéro-américain en Espagne”, une autre grande exposition temporaire reportée, et qui ouvrira une fenêtre sur le riche patrimoine artistique d’Amérique préservé par les institutions culturelles, religieuses et privées en Espagne.

“Le monde américain est absent du musée, le moment est venu de faire cette exposition”, a déclaré Falomir.

Dans la section sur les expositions réalisées avec leurs propres fonds se trouvent “Marinus van Reymerswale”, “Le fils prodigue de Murillo et l’art de la narration dans le baroque andalou” et “Leonardo et la copie de Mona Lisa. Nouvelles approches des pratiques de l’atelier de vinciniano “.

Van Reymerswale est un cas exceptionnel. Le Prado chérit une grande partie de l’œuvre de cet énigmatique peintre flamand voué à la représentation de personnages de la sphère financière et qui présente sa première exposition personnelle et son premier catalogue au musée. “Nous en avons assez de voir ses œuvres dans des livres d’histoire et d’économie”, a déclaré Falomir.

Il y en aura d’autres de petit format, comme les œuvres acquises avec l’héritage de Carmen Sánchez, l’enseignante inconnue qui a légué tous ses biens au Prado (800.000 euros – environ 968.000 dollars) pour que l’institution puisse acquérir des peintures, et que Falomir soit convaincu que l’enseignant l’aurait aimé.

Falomir a assuré que le musée, qui a été fermé pendant trois mois en raison de la pandémie, ne dispose pas de «plan B» face à un éventuel nouvel enfermement, en revanche il a souligné l’exceptionnalité d’être ouvert malgré les restrictions.

“Madrid est la seule capitale européenne qui maintient une activité culturelle digne de renommée. Parfois, nous avons tendance à nous auto-flageller extraordinairement avec nous-mêmes”, a-t-il souligné, “mais mes collègues américains et européens envient que nous soyons ouverts.”

Outre les pertes économiques, la pandémie va certainement générer de «nouveaux flux», notamment dans l’activité numérique qui «va s’intensifier». L’aide des fonds européens, dont le Prado recevra environ 5 millions d’euros (environ 6 millions de dollars), sera liée à cela, au développement d’initiatives numériques.

“L’activité numérique va devenir de plus en plus importante – a-t-il souligné – mais elle ne concurrencera pas l’activité en face à face.”

Celia Sierra