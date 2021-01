L’exposition présente de la tempera et des croquis d’Abraham Vigo

Il Musée Sívori a rouvert ses portes avec une exposition qui rassemble un ensemble important de gravures de Guillermo Facio Hebequer, ainsi que de la tempera et des croquis de Abraham Vigo, deux membres du groupe “Les artistes du peuple”, dans les années 1920.

Organisé par le directeur du musée, Teresa Riccardi, l’exposition rassemble des œuvres de la collection du musée, de deux artistes contemporains, qui ont travaillé ensemble sur différents projets et compris l’art comme une manière d’intervenir dans la société.

Guillermo Facio Hebequer

Guillermo Facio Hebequer. Abraham Vigo. Gravures, tempera et encres de la collection Sívori est le titre de l’exposition de ces artistes membres du premier groupe d’art social en Argentine, qui étaient également liés aux écrivains du groupe Boedo avec lesquels ils se sont mis d’accord sur leur thème social.

L’exposition présente un parcours chronologique à travers la production de gravures (gravures et lithographies) et d’encres, par l’artiste Guillermo Facio Hebequer. Le corpus de travail correspond à la période de création entre 1914-1935. Le spectacle est développé en trois étapes, à partir desquelles le spectateur peut explorer les différentes phases esthétiques et conceptuelles du créateur. À travers sa vision universelle, Facio a tenté de trouver l’union de tous les hommes dans une perspective utopique, éveillant avec son art un sentiment partagé. En de nombreuses occasions, son art est tragique, triste et accablé; dans d’autres, il est idéaliste et plein d’espoir. Ce sera dans ces contradictions que se trouvera un créateur d’une grande profondeur et d’une grande force.

L’une des techniques les plus utilisées par ceux-ci était la gravure, en raison de sa reproduction et de sa diffusion faciles lorsque l’on réfléchit à la démocratisation de l’image.

Gravure de Guillermo Facio Hebequer

En outre, des œuvres de l’artiste Abraham Vigo sont exposées, notamment ses croquis scénographiques, constitués d’un ensemble sélect de tempera qu’il a réalisé lors de sa participation à des théâtres indépendants. Les œuvres qui composent cet échantillon ont été produites dans les années 1920 et ces collections font partie de l’importante collection d’art argentin du musée.

Ils coexistent également dans les premières œuvres théâtrales indépendantes auxquelles ils participent activement, le choix de thèmes réalistes et didactiques, mais avec un fort accent futuriste et avant-gardiste dans la production de leurs images scéniques.

D’autre part, une paupière pleine de sauge est présentée, un échantillon de Martha Zuik, qui rassemble ses œuvres entre 1954 et 1979.

L’exposition rassemble plus de 90 œuvres de dessin de petit et moyen format réalisées par l’artiste au cours des premières années de sa production qui, avec divers matériaux documentaires, reconstituent ses débuts artistiques.

De plus, Une paupière pleine de sagesse est présentée, un échantillon de Martha Zuik, qui rassemble ses œuvres entre 1954 et 1979

De cette façon, «les nœuds conceptuels du dessin de Zuik sont exposés depuis sa création, avant même sa première exposition personnelle à la Galería Pizarro en 1958, alors qu’il n’avait que 17 ans. Le parcours de cette exposition ressemble à une ligne qui, dans sa singularité, devient organique, courbée et expansive pour configurer diverses images appelant à un regard précis et perspicace », souligne Sebastián Vidal Mackinson, commissaire de l’exposition.

Conformément au protocole de réouverture des Musées de la Ville, les visites au Musée des Arts Plastiques Eduardo Sívori se feront les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 12h à 19h; Les samedis, dimanches et jours fériés de 11 h à 20 h L’entrée au musée est de 50 $ (mercredi gratuit).

Pour garantir l’entrée, une réservation numérique à l’avance est recommandée (au moins 2 heures avant le quart de travail requis) sur le site du musée. Dans le cas où le visiteur assiste sans réservation préalable, son admission dépendra du fait que la capacité des chambres n’est pas pleine. Le Sívori est le quatrième musée du gouvernement de la ville à se joindre à cette ouverture échelonnée.

JE CONTINUE DE LIRE

Plus de 3000 œuvres du Modern Museum sont déjà disponibles sur le web

Retour aux musées: Larreta, une porte de l’Espagne au cœur de Belgrano