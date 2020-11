Crédit photo: Chip Somodevilla / .

Les Américains votent mardi pour élire le prochain président des États-Unis avec un vue limitée des finances de Fairenald trump, en particulier ceux liés au projet Trump International Hotel & Tower Chicago, tel que publié par la version nord-américaine de Forbes.

Le président des États-Unis lui-même a laissé entendre il y a cinq ans que quelque chose n’allait pas avec cette propriété. Le 21 septembre 2015, Trump a appelé le rédacteur en chef du magazine Forbes USA, qui a passé plusieurs heures à discuter avec lui, écoutant le leader républicain gonfler (et mentir) sur la valeur de ses actifs. Son objectif était de grimper des positions dans la liste des Les 400 plus riches d’Amérique que Forbes USA produit annuellement.

Qu’est-ce qui pourrait être si urgent de prendre plus de temps sur la campagne qui a finalement amené Trump à la Maison Blanche? Le projet Chicago: la plus grande tour jamais construite et l’un des dix bâtiments les plus hauts du pays. Cependant, au lieu d’augmenter sa valeur, Trump a insisté sur le fait qu’il ne valait rien. “Si vous voulez le marquer à zéro, c’est très bien”, a-t-il dit à plusieurs reprises.

Trump, qui est connu pour ne pas utiliser de courrier électronique, a faxé une note manuscrite insistant sur le fait que «Chicago peut valoir 0 $» – «CHICAGO PEUT ÊTRE 0 $ – (ZÉRO)».

Pourquoi Trump insistait-il sur le fait que ce bâtiment valait 0 $? Pourquoi cela vous a-t-il préoccupé au milieu d’une campagne présidentielle historique?

Ses actions sont des indices dans un mystère. Et le plus grand secret du président semble être caché près du lac Michigan.

Un grand mystère

La construction du Trump International Hotel & Tower a commencé il y a 15 ans, qui a ouvert ses portes en 2009, en pleine crise. Après plusieurs allées et venues concernant les prêts, Le grand mystère de la Trump Tower à Chicago se concentre sur les dettes actuelles de l’immeuble.

En 2015, Trump a soumis son premier rapport de divulgation financière en tant que candidat à la présidence des États-Unis. Dans la section passif, il a énuméré deux prêts contre la tour de Chicago. L’un d’eux était une dette de 45 millions de dollars avec Deutsche Bank. La valeur de l’autre était plus difficile à discerner: le document le répertorie comme «plus de 50 millions de dollars«, Sans être plus précis.

C’est là que les choses se compliquent. le deuxième créancier de prêt c’était une entreprise appelée Chicago Unit Acquisition LLC. Ailleurs dans le rapport, Trump a noté qu’il était le propriétaire de Chicago Unit Acquisition LLC. Donc, en d’autres termes, l’une de ses entreprises prêtait apparemment de l’argent à une autre.

Étant donné que la dette valait plus de 50 millions de dollars, il serait logique que Chicago Unit Acquisition LLC vaille plus de 50 millions de dollars. Mais au lieu de cela, Trump mettre la valeur de l’actif entre 1 001 $ et 15 000 $.

Depuis, chaque année, le président n’a enregistré aucune valeur sur ses états financiers. “Il devrait y avoir une entrée compensatoire quelque part”dit le professeur de Harvard Richard Peiser. “Je ne peux pas expliquer ça”, a-t-il assuré.

Trump a offert une explication partielle dans une interview accordée au New York Times en 2016. «M. Trump a déclaré qu’il avait lui-même acquis ce prêt auprès d’un groupe de banques il y a plusieurs années», écrit le journal. Au lieu de le retirer, Il a décidé de le laisser en suspens et il se paie les intérêts.»

Mais les rapports de divulgation financière ne montrent aucun revenu pour Chicago Unit Acquisition LLC, suggérant que Trump ne paie pas lui-même les intérêts du prêt. Et dans la même interview avec le New York Times, Trump a offert une explication déroutante de la raison pour laquelle il ne mentionne aucune valeur pour la LLC. », m’a dit. J’ai l’hypothèque. C’est tout ce qu’il y a. Très simple. Je suis la banque.

Prêteur dans les ‘resorts’

Les documents déposés au Royaume-Uni en 2019 montrent que Trump a également prêté environ 200 millions de dollars à deux de ses complexes de golf à l’étranger.Mais ces dettes, contrairement au prêt de Chicago, ne sont jamais apparues dans les rapports de divulgation financière du président des États-Unis.

Déterminé à résoudre le casse-tête, Forbes USA a passé des mois à faire des recherches sur tout cela en 2018, atteignant plus de 200 personnes et en interviewant plus de 50. En fin de compte, aucun d’entre eux n’a pu donner de réponse définitive.

Cependant, de nombreuses sources proposées les théories:

Que quelqu’un aurait pu commettre un erreur dans les documents. Cela semble peu probable, étant donné que les documents comportent les mêmes incohérences année après année. Chicago Unit Acquisition LLC peut devoir de l’argent à une tierce personne mystérieuse, ce qui pourrait annuler la valeur de la dette que vous avez envers Trump, rendant la valeur nette nulle. Le comptable de New York Mark Feldstein a souligné un avantage possible de structurer un prêt de cette manière: «Ce serait une façon de déguiser qui emprunte».Conspirations contre Trump

Tout cela constitue un terrain fertile pour les théoriciens du complot. So Russ Choma de Mother Jones a publié Deux histoires importantes sur Chicago Unit Acquisition LLC. Le premier, en 2017, suggérait que le prêt pourrait être un signe d’un prêteur secret pour Trump. Le second, il a émis l’hypothèse que Trump aurait peut-être pu utiliser l’acquisition d’unités de Chicago comme partie d’un stratagème de fraude fiscale. Choma a suggéré que le président des États-Unis aurait pu agir comme si la dette restait entre les mains de Chicago Unit Acquisition LLC et, par conséquent, éviter de payer des impôts.

Ensuite?

Le résultat est une longue liste de questions sans réponse: Trump a-t-il correctement tenu compte de toutes les dettes remises? Est-ce que Chicago Unit Acquisition LLC est un moyen de cacher un prêteur mystérieux? Qu’est-ce qui pourrait expliquer l’énigme? Et pourquoi Trump et ses représentants agissent-ils si étrangement à propos de tout cela?

Il semble clair que le président cache quelque chose. Dans les déclarations annuelles de la valeur nette que l’organisation Trump prépare pour le président, La propriété de Chicago n’a pas été ouverte depuis 2009, selon le procureur général de New York.

Pour sa part, Patrick Birney, qui travaille dans le département des finances de la Trump Organization, a suggéré que la dette vis-à-vis du bâtiment de Chicago n’était que de 45 millions de dollars, ignorant complètement le prêt de Chicago Unit Acquisition LLC.

Et en 2017, Forbes USA a interrogé un dirigeant de Trump Organization sur le mystérieux prêteur. L’exécutif a d’abord détourné les questions jusqu’à ce qu’il déclare finalement, dans un anglais parfaitement clair, que sa connexion téléphonique était en panne.