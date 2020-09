Vous devez aller très loin pour trouver des endroits sur Terre qui ne révèlent pas qu’ils font partie d’une planète riche en eau. Même les déserts les plus hauts et les plus secs, comme le plateau d’Atacama en Amérique du Sud, reçoivent toujours un minimum de quelques millimètres de précipitations annuelles en moyenne (bien qu’il y ait des endroits où nous ne savons pas encore quelle est la moyenne parce qu’il ne pleut tout simplement pas. pendant des années). Et si vous sortez votre spectromètre de masse pratique lors d’une promenade dans le désert, il y a de fortes chances que vous puissiez détecter au moins quelques molécules d’eau atmosphériques.

Allez ailleurs, et il est difficile d’imaginer autre chose qu’un monde gorgé d’eau. Plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d’océans et environ 97% de l’eau de surface se trouve dans ces océans, ce qui laisse à peine 1% d’eau douce. L’eau est également rarement statique, qu’elle coule dans les courants océaniques ou qu’elle s’évapore et se précipite. En moyenne sur la planète, il y a environ 100 centimètres de précipitations par an, mais sur une superficie totale d’environ 5,1×1018 centimètres carrés. En d’autres termes, en faisant le calcul de l’arrière-plan de l’enveloppe, quelque 510 billions de tonnes métriques d’eau s’évaporent puis reculent chaque année sur Terre.

Mais le hic, c’est que nous ne savons pas vraiment d’où vient toute cette eau. Pendant longtemps, notre image de la formation d’une planète rocheuse comme la Terre a impliqué un assemblage violent et chaud il y a environ 4,5 milliards d’années à partir de matériaux relativement secs dans le système solaire interne. L’eau serait venue plus tard, avec des propositions de livraison possible par des comètes du système solaire externe glacial, gelé, ou par une infaille météoritique rocheuse mais toujours riche en volatiles. Mais ces options se sont avérées difficiles à justifier complètement pour diverses raisons. Les comètes, par exemple, ont souvent (mais pas toujours) une concentration de deutérium qui ne correspond pas à ce que nous voyons dans l’eau de la Terre, ce qui limite leur contribution probable. De même, les matériaux météoritiques rocheux riches en eau – appelés chondrites carbonées – ont des différences isotopiques qui pourraient également limiter leur contribution à une jeune planète.

Dans le même temps, le type de matériau représentatif pour la construction de l’ensemble d’une Terre rocheuse (et correspondant à la composition isotopique globale de la planète en éléments comme l’oxygène et le calcium) semble ressembler étroitement à ce que l’on appelle la chondrite enstatite. Des morceaux de chondrite enstatite sont toujours présents dans le système solaire et tombent parfois sous forme de météorites. Mais on a pensé qu’ils étaient trop secs pour être impliqués dans l’approvisionnement en eau de la Terre.

Maintenant, dans un travail rapporté par Piani, et al. dans la revue Science, une analyse de la composition de 13 échantillons de météorite chondrite enstatite révèle une teneur en hydrogène beaucoup plus élevée que prévu. En extrapolant à partir de ces chiffres, les chercheurs affirment que s’il s’agissait du type de matériau protoplanétaire qui a construit la Terre, cela aurait pu entraîner une teneur initiale totale en eau d’au moins trois fois la masse actuelle d’eau dans nos océans. Le même matériau aurait également pu fournir un mélange de démarrage d’azote atmosphérique à la jeune planète.

Cette possibilité est extrêmement attrayante pour sa relative simplicité: notre monde humide a simplement été conçu de cette manière depuis le tout début, avec peu de besoin d’invoquer une évolution plus complexe, à l’exception d’un petit bruissement de comètes et d’autres matériaux du système solaire externe. Que cette idée résiste ou non à un examen scientifique plus approfondi, c’est un beau rappel que même les choses les plus simples de notre vie, comme un verre d’eau ou une douche le matin, sont en fait des fenêtres sur les origines les plus profondes de tout ce que nous savons.