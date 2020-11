L’étrange monolithe a été trouvé par des pilotes survolant le désert de l’Utah à la recherche de mouflons d’Amérique.

Le mystérieux “Monolithe métallique” d’origine inconnue, dont la récente découverte dans un désert de l’ouest des États-Unis a provoqué toutes sortes de spéculations, a disparu, ont indiqué samedi des responsables locaux.

Le bureau de planification spatiale de l’Utah a déclaré avoir reçu un “témoignage crédible” selon lequel quelqu’un avait retiré l’objet vendredi soir.

“Le bureau n’a pas supprimé la structure, qui est considérée comme une propriété privée”, il a précisé dans une déclaration.

“Nous n’enquêtons pas sur les crimes liés à la propriété privée, qui dépendent du bureau du shérif local”, ajoutée.

Le bloc métallique triangulaire, de plus de 3,5 mètres de haut, a été découvert à la mi-novembre par des responsables locaux qui survolaient la zone à la recherche de spécimens de mouflons d’Amérique.

À l’atterrissage pour enquêter, les membres d’équipage du ministère de la Sécurité publique de l’Utah ont trouvé le “Monolithe métallique installé au sol”, mais “aucune indication évidente” de qui aurait pu le mettre là.

“Un des biologistes… l’a vu et nous l’avons survolé directement»-Le pilote Bret Hutchings a déclaré à CNN- «Il était comme, ‘Attendez, attendez, attendez, tournez-vous, tournez-vous!’ Et je me suis dit “Quoi?” Et il dit: “Il y a quelque chose là-bas, il faut aller le voir!”

Un étrange monolithe de métal découvert au milieu du désert de l’Utah

Quand ils l’ont fait, cela n’a fait qu’accroître leur surprise, le monolithe de métal gisait au milieu de la roche rouge et s’élevait à environ 3 ou 3,5 mètres de haut. Il ne semblait pas être tombé du ciel au hasard, mais avait été planté exprès.

“Nous avons plaisanté en disant que si l’un de nous disparaissait soudainement, le reste d’entre nous s’enfuirait”, Dit Hutchings.

Cependant, le pilote accorde plus de crédit à une explication terrestre, affirmant qu’il est très probable qu’un artiste intrépide l’ait placée là et non un extraterrestre.

“Je suppose que c’est un artiste new wave ou quelque chose comme ça ou, vous savez, quelqu’un qui était un grand fan (de ‘2001: A Space Odyssey’)”, dit-il, faisant référence au film sorti en 1968.

Le pilote a ajouté qu’il pensait même que c’était le travail de la NASA et que c’était là pour quelque chose, mais quand ils l’ont inspecté plus en détail, ils n’ont rien trouvé pour indiquer cela. De toute évidence, la structure semblait être là, parce que oui.

“C’était la chose la plus étrange que j’ai rencontrée au cours de toutes mes années de vol”, Hutchings a conclu.

“Peu importe la planète d’où il vient”a déclaré le ministère de la Sécurité publique de l’Utah dans un communiqué se moquant de l’intérêt des réseaux pour la découverte.

Les autorités n’ont pas voulu révéler l’emplacement exact du monolithe, parce qu’ils craignaient d’essayer de l’atteindre et affirmaient que il était dans une région trop éloignée du désert où il serait très dangereux d’entrer.

La nouvelle de la découverte est rapidement devenue virale sur Internet, et beaucoup ont noté la similitude de l’objet avec les étranges monolithes extraterrestres qui ont déclenché d’énormes progrès dans le progrès humain dans le célèbre film de science-fiction de 1968 de Stanley Kubrick “2001: A Space Odyssey”.

Bien que les responsables aient refusé de révéler l’emplacement de l’objet de peur que des hordes de spectateurs ne s’approchent de l’endroit, une course Internet a rapidement été lancée pour trouver son emplacement, avec l’aide des formations géologiques environnantes. Certains ont affirmé avoir localisé le site.

Certains observateurs ont noté la ressemblance de l’objet avec l’œuvre d’avant-garde de John McCracken, un artiste américain qui a vécu un certain temps dans l’État voisin du Nouveau-Mexique et est décédé en 2011.

