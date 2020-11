Le gouvernement n’a pas permis le retour en classe pendant la pandémie .

La capacité surnaturelle de Diego Armando Maradona à jouer au football l’a conduit de ses modestes débuts à devenir une star de renommée mondiale. Un chemin qu’il a parcouru à travers cette méritocratie presque parfaite qu’est le sport professionnel. Être le meilleur avec le ballon a été imposé comme critère sur tout le reste. Pour être le meilleur, il a également dû faire des sacrifices et abandonner l’école dès son entrée au lycée.

Maradona était unique. L’agitation mondiale que sa mort a engendrée l’a confirmé une fois de plus. Son caractère exceptionnel confirme également notre standard: les autres Argentins ne sont pas Maradona et la plupart d’entre eux ne vivent pas non plus du sport professionnel. Nous avons besoin d’autres moyens pour une éventuelle promotion sociale et pour projeter notre avenir. L’éducation, sous la forme du mythe de la création de la nation, a représenté la voie par excellence pour réaliser cette promotion. Le projet éducatif que Domingo Faustino Sarmiento a esquissé au cours de sa vie a été couronné par la loi 1420, qui a établi en 1884 que l’éducation devait être obligatoire, publique, laïque et gratuite. Une législation qui n’avait pas grand-chose à envier à des projets similaires dans des pays plus avancés.

Près de 140 ans plus tard, la pandémie de coronavirus en général et les funérailles de Maradona en particulier ont clairement montré que le mythe de l’éducation en tant que fondement national est profondément affaibli, en tant que symbole et en tant que réalité. L’éducation n’apparaît pas comme une activité essentielle ni pour les autorités, ni pour les entreprises, ni pour les syndicats, ni pour une partie de la société.

Pères, mères, enfants et écoles

Le 15 mars 2020, le pouvoir exécutif national a résolu la suspension des cours en présentiel (en principe pour une période de quatorze jours consécutifs) en raison de l’urgence sanitaire due au coronavirus. Cependant, les mois passèrent, la quarantaine fut prolongée et les écoles sont toujours fermées, même dans les endroits où aucun cas n’a été signalé. En août, un groupe de mères et de pères avec des enfants d’âge scolaire s’est réuni en raison de l’inquiétude que suscitait le peu d’intérêt politique suscité par la question de l’éducation. Nous nous sommes sentis seuls, il y avait très peu de voix qui osaient en parler. Les organisations qui doivent veiller aux droits des enfants se taisent. Le ministère de l’Éducation semblait lié à l’horizon d’un vaccin inexistant. Les syndicats d’enseignants ont présenté une opposition farouche à l’ouverture des écoles.

En septembre, nous avons décidé de publier une lettre qui a recueilli des milliers de signatures et a porté le problème aux médias. Nous nous engageons à informer, contre la peur et les attaques. La tâche n’était pas facile, les conférences gouvernementales s’étant engagées à maintes reprises à répandre plus de peur que d’information. La première chose qu’il fallait montrer était quelque chose que le monde savait presque depuis mars, mais qu’en Argentine certains ne semblaient pas l’avoir remarqué. Le COVID-19 n’est pas une maladie hautement mortelle pour les enfants. Les estimations de la mortalité dans ce groupe d’âge varient et dépendent beaucoup des cas testés, mais il existe un consensus selon lequel elle se situe autour de 0,1%. Les spécialistes estiment que c’est encore moins que pour la grippe. Personne n’a cessé d’envoyer ses enfants à l’école à cause de la grippe saisonnière ou n’a été considéré comme un meurtrier pour cela. Il y a très peu de chances qu’un enfant meure du coronavirus, mais il a également été avancé que les plus petits étaient des bombes super contagieuses du virus. D’autre part, des études indiquent que les enfants ne sont pas super contagieux et sont plus susceptibles et moins contagieux que les adultes.

Le fait qu’en cas de pandémie, les gens ne vont pas à l’école est un autre argument, notamment avancé par certains syndicats. C’est une déclaration qui, en raison de ma profession d’historien, me semble particulièrement absurde. Il n’est pas nécessaire d’aller dans un dossier pour le réfuter, il suffit de rechercher sur Internet des informations sur la soi-disant grippe espagnole Vous pouvez trouver des images d’enfants scolarisés à cette époque, il y a plus de cent ans. Mais il n’est pas non plus nécessaire de se déplacer dans le temps. En regardant d’autres pays, l’argument devient intenable. Non seulement il y a plusieurs pays qui vont à l’école en cas de pandémie, des plus développés aux moins développés, mais ils font aussi d’aller à l’école une priorité. Les déclarations d’Angela Merkel étaient fortes à cet égard, Si quelque chose a été appris de cette pandémie, c’est que les écoles sont la dernière chose à fermer et la première à ouvrir, et c’est ce qu’ils ont décidé pour la deuxième vague.

Le fait que les écoles soient des endroits où le virus va devenir incontrôlable était un autre argument auquel les preuves répondent clairement. Le nombre d’épidémies dans les écoles après la réouverture avec protocoles a été négligeable (Il y a même des pays où ils n’ont jamais été fermés et d’autres où ils ont été ouverts il y a longtemps, au mois de mai). Les infections surviennent davantage en dehors de l’école, généralement à la maison, et même l’école peut fonctionner comme un lieu de détection plutôt que de contagion.

Enseignants, apprentissage et autres effets des écoles fermées

Lorsque les enfants ont commencé à remplir les cases avec leurs parents, grands-parents ou tuteurs, il est devenu clair que peu de gens considéraient les petits comme un groupe à risque. Mais un autre défi est apparu: ouvrir des écoles mettrait la vie des enseignants en danger. Bien sûr, les enseignants qui composent les groupes à risque doivent avoir leurs licences, mais le reste, et je m’inclus dans ce dernier groupe, nous n’avons aucune différence avec l’exposition au virus que possède un caissier de supermarché, un employé de magasin, chauffeur de taxi. Et nous sommes tout aussi essentiels qu’eux. En fait, des études menées en Suède garantissent qu’un chauffeur de taxi a cinq fois plus de risques d’être infecté qu’un enseignant qui fréquente l’école.

Une accusation malhonnête est faite plus tard: que nous ne valorisons pas le travail d’enseignement parce qu’il y a des cours. Dans tous les cas, le travail d’enseignement n’est pas apprécié par ceux qui décident qu’il est si mal payé dans ce pays. L’énorme effort pédagogique de l’apprentissage à la volée pour dicter le contenu d’une manière sans précédent et tout au long de l’année scolaire n’arrête pas ce que l’on voit partout dans le monde: les pertes d’apprentissage avec des écoles fermées. Pertes qui existent dans les premiers pays du monde avec une meilleure connectivité qu’en Argentine. Non seulement vous arrêtez d’apprendre, mais vous perdez également des compétences déjà acquises. Ceci est valable à différents niveaux pour des pays comme la Belgique, les États-Unis, les Pays-Bas, le Chili ou le Pakistan pour citer quelques exemples dans lesquels ces pertes ont été mesurées, qui sont estimées d’un tiers de l’année scolaire à une année scolaire et demie ou ils sont mesurés en compétences perdues en lecture et en mathématiques. Combien a été perdu en Argentine malgré l’énorme effort d’enseignement que nous ne savons toujours pas, mais il n’y a aucune raison de penser que nous sommes exceptionnels.

L’estimation que nous avons pour l’Argentine, selon les chercheurs du FLACSO, est qu’au moins un million et demi de garçons ont abandonné l’école cette année. Nous savons également par une enquête du ministère lui-même que 78% des élèves ont reçu des cours par WhatsApp, ce qui signifie recevoir une classe asynchrone et en général sur un appareil qui appartient aux parents. Quel que soit l’effort de l’enseignant, ces classes asynchrones nécessitent qu’un père, une mère ou un tuteur, en particulier chez les plus jeunes enfants, agisse en tant qu’enseignant. Le rôle d’enseignant que de nombreux parents ont dû jouer est préjudiciable à leur performance professionnelle, à l’économie déjà faible du pays, et à son tour creuse les écarts de travail entre les sexes car les études indiquent que ce sont les femmes qui en prennent principalement la charge. tâche.

L’accusation d’être de mauvais parents, et en particulier de mauvaises mères, était récurrente même dans des secteurs qui se considèrent progressistes. Vouloir retrouver une indépendance de travail et du temps libre fait de nous de mauvaises mères au XXIe siècle. Cette situation de surcharge de tâches chez les femmes est particulièrement aiguë pour les mères d’enfants qui fréquentent la maternelle. La petite enfance a été le grand absent au début des protocoles, contrairement à la tendance mondiale qui comprend qu’il s’agit d’une étape fondamentale du développement émotionnel et cognitif, que les jardins fermés peuvent avoir un impact sur le PIB et les salaires futurs.

Enfin, pour les enfants de mauvais parents, il n’y a rien de mieux que l’école. Avec les écoles fermées, un tiers des plaintes pour maltraitance d’enfants sont tombées, les enfants souffrent en silence de ce que l’école détecte habituellement. La dépression et les épisodes d’automutilation augmentent également, tout comme les taux d’obésité. Les fermetures d’écoles provoquent des régressions chez les enfants ayant des besoins spéciaux. Les adultes abandonnent les enfants qui ont le plus besoin de nous.

Les preuves ne sont pas nouvelles, notre affirmation non plus. L’éducation est un droit essentiel des enfants et des adolescents qui est violé. Le nombre de témoignages que nous avons reçus de mères et de pères à travers le pays au cours de ces mois nous parlent de la souffrance d’enfants et d’adolescents enfermés, déprimés, en régression, et même des enseignants qui voient leurs élèves demander de l’argent dans la rue pour manger.

En l’absence de critères épidémiologiques clairs, il a été atteint, sous la pression de divers acteurs, que les autorités devaient établir ces critères. Le nouvel argument contre cela est qu’il est tard, que nous sommes presque en décembre, lorsque nous avons précisément atteint décembre avec peu de progrès en raison des obstacles qui ont été mis en place. Exiger que les écoles ouvrent aujourd’hui, avec seulement 2% des élèves du pays fréquentant des cours en présentiel, c’est demander la priorité à l’éducation. Que les ressources nécessaires soient réorientées par une loi d’urgence éducative si nécessaire. Et que 2021 soit clairement planifié.

L’organisation gouvernementale d’un sillage de foules a exposé que ce n’est pas la pandémie mais la volonté politique qui définit les choses. Que les protocoles devraient être plus contemplatifs, surtout avec les enfants. Que tous les adieux sont importants pour celui qui dit au revoir, que ce soit à un être cher ou à une année scolaire. Il était inévitable que de nombreuses personnes veuillent licencier Maradona. Comme il est inévitable que les écoles fermées génèrent des pertes d’apprentissage, des abus non signalés, la dépression et des abandons scolaires, quel que soit l’effort d’enseignement. Les écoles fermées renforcent le cycle intergénérationnel de la pauvreté dans un pays avec près de 60% d’enfants pauvres. Les enfants pauvres qui ne vivent pas dans des environnements moins propices à la contagion qu’une école.

De nombreux politiciens argentins ont fait de l’Allemagne leur pays modèle. De nombreux journalistes sportifs ont choisi l’Allemagne comme modèle pour leur équipe de football. Voulons-nous être comme l’Allemagne? L’Allemagne a décidé que l’école était sa Maradona, que l’école était celle qui devait vaincre la pandémie.

* L’auteur est historien, chercheur au CONICET, enseignant et membre d’Organized Parents (@padresorg)