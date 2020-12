PHOTO DE FICHIER. Un homme portant un masque marche devant le 14 Wall Street, alors que l’épidémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, dans le quartier financier de New York. 19 novembre 2020. REUTERS / Shannon Stapleton

7 décembre (.) – L’indice Nasdaq a prolongé un rallye pour atteindre un sommet historique lundi, alors que les investisseurs se sont empilés autour des grandes valeurs technologiques en raison des préoccupations concernant l’impact à court terme sur l’économie des restrictions de prix. COVID-19, alors que le secteur de l’énergie a chuté de pair avec les prix du pétrole.

* Les actions de sociétés comme Apple Inc, Tesla Inc, Facebook Inc et Microsoft Corp ont stimulé le Nasdaq, avec des gains de près de 2% chacune.

* Les autorités de Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis, ont forcé une grande partie de l’État à fermer des magasins et à rester chez eux lundi, un jour après avoir signalé un record de plus de 30000 nouveaux cas de coronavirus.

* “Je pense que ce que vous voyez aujourd’hui est une concentration à court terme sur les fermetures, donc la technologie ouvre la voie”, a déclaré Christopher Grisanti, stratège en chef des actions chez MAI Capital Management dans l’Ohio.

* “Ce sont des entreprises qui peuvent bien faire même si l’économie stagne à nouveau. Cela rappelle davantage le début de 2020 et je pense que cela donne aux investisseurs la possibilité de regarder vers l’avenir et d’essayer de trouver des investissements qui fonctionnent en 2021. “il ajouta.

* L’indice énergétique S&P 500 a chuté de plus de 2%, le plus élevé parmi les 11 principaux secteurs, entraîné à la baisse par la baisse des prix du pétrole. Les compagnies pétrolières Chevron Corp, Exxon Mobil Corp et Occidental Petroleum Corp ont perdu entre 2% et 3% dans les premières opérations de la journée.

* À 16 h 17 GMT, le Dow Jones Industrial Average recule de 137,77 points, soit 0,46%, à 30 080,54 points, tandis que le S&P 500 recule de 4,07 points, ou 0,11%, à 3 695. , 05 unités. Le Nasdaq, quant à lui, est en hausse de 54,172 points, soit 0,43%, à 12518,404 unités.

