BRUXELLES (AP) – Le négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, a entamé l’un des jours les plus intenses des longues négociations commerciales avant l’aube de lundi, avec un briefing des 27 membres du bloc pour déterminer si un accord avec Londres est encore possible avant la date limite du 1er janvier.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson aura son deuxième appel téléphonique dans l’après-midi en seulement 48 heures avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour décider de renoncer à un accord, qui pourrait coûter des centaines de milliers d’emplois. des deux côtés et perturbent le commerce à travers la Manche pendant des années.

Les deux parties admettent qu ‘”il existe encore des différences significatives” sur trois points clés, bien qu’il y ait des indications selon lesquelles les positions se sont rapprochées ces derniers jours concernant les droits de pêche des membres de l’UE dans les eaux britanniques une fois que Départ de la Grande-Bretagne de l’UE le 31 décembre.

Il subsiste de grandes divergences dans la surveillance juridique de tout accord commercial et dans les normes de concurrence que la Grande-Bretagne devrait respecter pour exporter vers l’UE.

Bien que la Grande-Bretagne ait quitté l’UE le 31 janvier, elle reste dans le marché unique en franchise de droits et dans l’union douanière jusqu’à la fin de l’année. Obtenir un accord plus tôt garantirait qu’aucun tarif ni aucune part de marché ne seront imposés sur les exportations et les importations dans les deux sens, bien qu’il y ait encore des coûts techniques, associés en partie aux contrôles douaniers et aux barrières sur les services.

Lors de sa première heure de réunion avec les ambassadeurs de l’UE, Barnier déterminerait sa salle de négociation, car certains États membres pourraient craindre que trop de terrain n’ait déjà été donné à Londres. Si les pourparlers se poursuivent après lundi, ils se rapprocheront d’un sommet européen de deux jours dans lequel la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron joueront un rôle clé.

L’Allemagne veut un accord en partie parce que son énorme industrie automobile a toujours trouvé un marché d’exportation en Grande-Bretagne. La France, pour sa part, a exigé que les entreprises britanniques respectent les normes environnementales et sociales de l’UE si elles veulent exporter vers le marché lucratif de 450 millions de personnes. Et la France est très intéressée à préserver le droit de ses pêcheurs de pêcher dans les eaux britanniques.

Les États membres doivent autoriser à l’unanimité tout accord commercial et l’accord doit encore être voté au Parlement européen, des procédures qui forceraient le délai à la limite.

Les deux parties subiraient des dommages économiques s’il n’y avait pas d’accord, bien que la plupart des économistes pensent que l’économie britannique souffrirait davantage, au moins à court terme, car elle est relativement plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

La Grande-Bretagne, membre de l’UE depuis 1973 et qui est également liée à la plupart des nations européennes en tant que partenaire de l’OTAN, veut se débarrasser des règles communautaires qui, selon elle, sapent sa souveraineté et entravent la libre initiative.

La question de la pêche, une question politiquement sensible, reste également importante. L’UE a exigé un large accès aux zones de pêche britanniques, qui dans le passé ont été ouvertes aux flottes étrangères. Mais en Grande-Bretagne, le contrôle des zones de pêche était une question cruciale pour les Brexiters qui ont amené le pays à quitter l’UE.