Managua, 31 décembre . .- Le Nicaragua clôture 2020 sans la présence du poète et prêtre trappiste Ernesto Cardenal et du légendaire “Comandante Cero” Edén Pastora Gómez, décédé cette année au milieu d’une crise sociopolitique, des droits de l’homme, économique et économique. sanitaire.

Egalement affecté par le passage de l’ouragan Eta le 3 novembre, et Iota le 16 novembre, tous deux en catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson, sur un maximum de 5, qui a frappé la région autonome du nord des Caraïbes, le les plus pauvres et les plus isolés, avec quelque 500 000 habitants, pour la plupart autochtones.

Le dimanche 1er mars, Cardenal, l’un des principaux promoteurs de la théologie de la libération, est décédé et, malgré le fait que le gouvernement de Daniel Ortega ait déclaré trois jours de deuil, ses partisans ont interrompu la cathédrale de Managua pour crier «traître» au défunt. poète, harcelant ses amis comme l’écrivain Gioconda Belli et essayant de boycotter l’Eucharistie.

La profanation, qui comprenait des coups et des vols sur au moins cinq journalistes, a conduit à l’intervention du nonce apostolique au Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, qui a plaidé auprès des sandinistes pour que la messe ait lieu en personne.

Cardenal, 95 ans, a affronté Ortega et son épouse, le vice-président Rosario Murillo, dans les dernières années de sa vie, pour laquelle l’auteur de “Prière pour Marilyn Monroe” est passé du statut de symbole de la révolution sandiniste à celui de un «persécuté politiquement», comme il se déclarait, d’Ortega et de Murillo, avec lesquels il se distançait à cause de la manière dont ils menaient le sandinisme.

DÉFENSEURS D’ORTEGA DIE

Trois mois plus tard, le 16 juin, meurt le légendaire “Comandante Cero”, guérillero révolutionnaire et l’un des chefs de l’insurrection armée qui a renversé la famille de la dictature de la famille Somoza en 1979, qui a eu une participation de courte durée à le premier régime sandiniste qui, depuis le “Contra”, combattit avec les armes, et finit au service d’Ortega.

Le “Comandante Cero”, personnage controversé qui est également passé d’icône de la révolution sandiniste à l’un de ses plus féroces critiques dans les années 80 du siècle dernier, avec le retour d’Ortega au pouvoir en 2007, il est nommé délégué à la commission développement du fleuve San Juan, à la frontière du Costa Rica, d’où il devint un ardent défenseur du président nicaraguayen, qu’il traita comme un «guide» de la révolution.

Une vingtaine de personnes éminentes sont mortes au Nicaragua cette année, principalement de mars, lorsque la pandémie de covid-19 a été déclarée, jusqu’au début de juin, y compris des politiciens, des artistes, des universitaires, des médecins, des formateurs et des religieux, sans être a expliqué la cause du décès dans la plupart des cas.

L’un des défunts était le député du Front de libération nationale sandiniste (FSLN) au pouvoir et responsable des relations internationales pour le parti, Jacinto Suárez, qui souffrait d’une maladie compliquée, selon ses proches.

Bien que Suárez ne soit pas officiellement mort de la covid-19, son corps a été voilé de mesures de distanciation sociale dans une cour de l’Assemblée nationale, dans un acte auquel Ortega, qui était l’un de ses amis les plus proches et avec qui il partageait la prison, n’a pas assisté. pendant près de sept ans à l’époque de la dictature de Somoza.

La vague de décès de personnalités éminentes au Nicaragua comprend l’ancien maire populaire de Managua, le sandiniste Dionisio Marenco et l’artiste de générations Otto de la Rocha.

LA CRISE CONTINUE

Selon le gouvernement, la pandémie de covid-19 a laissé 165 décès et 6046 cas confirmés, des données qui ne coïncident pas avec celles gérées par l’Observatoire citoyen indépendant COVID-19, un réseau de médecins et de bénévoles qui enregistrent les patients présentant des signes de pandémie. , qui a signalé 2862 décès par pneumonie et d’autres symptômes liés au nouveau coronavirus, ainsi que 11935 cas suspects.

L’année 2020 a également été marquée par un paquet de lois promues et approuvées par les sandinistes qui, selon l’opposition, «pénalisent les libertés démocratiques» et visent à rassembler «tout le cadre juridique d’une dictature».

En outre, la crise sociopolitique provoquée par les manifestations contre les réformes de la sécurité sociale en avril 2018 s’est poursuivie, qui s’est transformée en manifestations contre le gouvernement et a fait 328 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).

Les organisations locales portent ce chiffre à 684 et le gouvernement en reconnaît 200 et dénonce une prétendue tentative de coup d’État.

Cette crise a également laissé des centaines de détenus, des blessés et des dizaines de milliers de personnes en exil, et une économie en chute libre.

Le produit intérieur brut (PIB) du Nicaragua se contractera entre 1,5% et 2,5%, la troisième année consécutive qu’il clôturera avec un solde rouge, selon la Banque centrale.