Niamey, 27 décembre . .- Le Niger a tenu aujourd’hui des élections présidentielles et législatives dans un contexte de retards et dans un contexte marqué par une crise sécuritaire due aux attaques terroristes récurrentes et à l’impact de la crise sanitaire causée par le COVID-19.

Une trentaine de candidats se sont présentés pour le premier tour de l’élection présidentielle qui va consacrer pour la première fois une transition pacifique du pouvoir depuis le début du processus démocratique dans le pays en 1993.

L’actuel président, Issoufou Mahamadou, qui n’a pas pu présenter sa candidature après avoir achevé les deux mandats autorisés par la Constitution du pays, n’assiste pas à ces élections.

Les deux candidats favoris pour ces élections présidentielles sont Bazoum Mohamed du parti présidentiel PNDS Tarayya, et Mamane Ousmane du parti RDR Tchanji, qui a reçu le soutien du chef de l’opposition, Hama Amadou.

Des élections législatives sont également organisées aujourd’hui pour élire les 171 députés de l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines années, dans les 25 978 bureaux de vote ouverts sur tout le territoire selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Au total, 6 873 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités par la CENI pour superviser ces élections.

Les élections présidentielles et législatives se déroulent dans un contexte particulier marqué par des attentats terroristes récurrents dans certaines régions du pays depuis 2015, un problème conjugué à la crise sanitaire des coronavirus.

En raison de cette situation, les électeurs d’une dizaine de communes (sur un total de 266) n’ont pas pu aller voter car ils n’étaient pas inscrits dans le fichier électoral, selon Efe.

Concernant la question de la sécurité, le président de la CENI, Issaka Sounna, a déclaré aux médias que “toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des opérations de vote dans les zones sensibles”.

Le professeur d’université Amadou Hassane Boubacar a déclaré à Efe que des problèmes de sécurité pourraient affecter le taux de participation à ces élections.

Lors de ces élections, les mêmes problèmes enregistrés lors des précédentes élections locales du 13 décembre se sont répétés avec les mêmes retards pour le transfert du matériel électoral au bureau de vote.

Le jour du scrutin s’est déroulé aujourd’hui dans un contexte de retards dans l’ouverture des bureaux de vote où l’opération de vote a commencé à 10 heures au lieu de 8 heures, et dans d’autres endroits, elle a commencé jusqu’à 13 heures en raison du manque de matériel. vote, comme Efe a pu le vérifier.

«Même ici à Niamey, j’ai remarqué le manque d’encre et de bulletins de vote dans plusieurs centres, mais c’est un problème que nous avons pu résoudre. Mais le vrai problème a été enregistré dans d’autres régions où les bulletins de vote étaient insuffisants. À Tillabéri pour Par exemple, 8 000 bulletins manquaient, et à Dirkou aucun matériel n’a été transféré », a avoué un superviseur de la CENI qui a demandé l’anonymat à Efe.

Selon les observateurs, ces problèmes peuvent soulever des questions sur la fiabilité des résultats de ces élections.

Les résultats du premier tour des élections présidentielles mettront plusieurs jours à être connus, et la CENI n’a pas encore donné de date officielle pour les publier. Les résultats des élections locales deux semaines après leur organisation ne sont pas non plus connus.

“Si les citoyens ont le sentiment que les résultats qui sortent des urnes ne reflètent pas leurs votes, il n’est pas exclu qu’il y ait des manifestations post-électorales”, a averti l’analyste Amadou Hassane.