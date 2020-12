EPA / THORSTEN WAGNER / Archives

Niamey, 26 décembre . .- Environ 7,5 millions d’électeurs nigérians se rendront aux urnes demain pour élire le nouveau président du pays parmi une trentaine de candidats à ces élections présidentielles qui se déroulent en pleine crise politique dans le pays.

Il s’agit du premier tour des élections présidentielles – organisées dans les 266 communes du pays – qui se tiendront également en même temps que les élections législatives pour élire les 171 députés pour les cinq prochaines années.

Lors de ces élections, le président sortant, Issoufou Mahamadou, ne peut pas se présenter car la constitution du pays interdit à un président d’être réélu pour plus de deux mandats.

En raison de problèmes de sécurité, les électeurs potentiels d’une dizaine de communes du pays n’ont pas pu être inscrits dans le fichier électoral préparé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), l’organe en charge de l’organisation des élections.

Les électeurs de la diaspora ne peuvent pas non plus voter en ne s’inscrivant pas sur la liste électorale en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays qui ont empêché leur inscription.

Ces élections se déroulent dans le contexte d’une crise politique intense dans le pays, caractérisée par une rupture totale du dialogue entre le pouvoir et l’opposition il y a quatre ans.

Le processus électoral est mené unilatéralement par ceux qui sont au pouvoir, et l’opposition, dénonçant que la composition de la CENI ne faisait pas l’objet d’un consensus, a décidé de la boycotter, comme Efe a pu le vérifier.

«Mais au moment où cette même opposition, qui a tant critiqué la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, a déposé des candidats à toutes les élections, on ne pourra plus parler aujourd’hui d’un processus unilatéral», estime Souley Adji, Professeur de sociologie politique à l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Adji a déclaré à Efe que l’opposition faisait désormais partie du processus électoral et qu’elle avait déposé plainte auprès de la Cour constitutionnelle contre la candidature de Mohamed Bazoum, le candidat du parti présidentiel.

Le pays a organisé des élections municipales et régionales le 13 décembre, dont les résultats n’ont pas encore été publiés, mais le parti au pouvoir et ses alliés affirment avoir remporté 1 700 sièges au conseil municipal et régional sur un total de 4 000 sièges dans tout le pays.

Le taux de participation aux élections municipales et régionales a été de 52%.

Quant aux élections présidentielles de demain, elles se déroulent au milieu d’une protestation croissante contre le candidat du parti présidentiel Mohamed Bazoum.

Le leader de l’opposition Hama Amadou – qui dirige le parti Le Moden Fa Mumana – a appelé ses partisans à voter en masse pour le candidat du parti RDR Tchanji, Mahamane Ousmane, pour garantir l’alternance démocratique au Niger.

Ousmane a été le premier président démocratiquement élu en 1993 après la Conférence nationale souveraine (CNS) de 1991, qui a consacré le retour du pays à la démocratie.