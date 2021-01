(Bloomberg) – Le Nigéria veut que ses enfants retournent à l’école malgré une résurgence des cas de coronavirus qui menace de submerger le système de santé.

Les infections ont augmenté de plus de six fois depuis décembre, forçant le gouvernement à rouvrir les centres d’isolement qui ont fermé l’année dernière alors que la maladie semblait reculer. Mais les autorités fédérales et étatiques insistent pour que les étudiants retournent à l’école pour éviter de nouveaux abandons.

Seuls 59% des enfants d’âge scolaire sont allés à l’école en octobre, contre 74% en janvier 2019, selon l’agence statistique nigériane. Plus de la moitié de ceux qui sont restés à la maison ont déclaré que c’était parce que les écoles étaient fermées en raison des restrictions relatives aux virus. Dans l’ensemble, depuis que le verrouillage a été imposé en mars, 45% des enfants n’ont pas du tout bénéficié d’activités d’apprentissage, a déclaré l’agence.

La nation ouest-africaine compte déjà le plus grand nombre d’enfants au monde non scolarisés – plus de 10 millions, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

La réouverture des écoles a été une «décision difficile» mais «la meilleure décision pour la sécurité de nos enfants et le développement à long terme, en particulier nos enfants les plus vulnérables», a déclaré cette semaine le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu. À Lagos, une ville de plus de 22 millions d’habitants, au moins 24 000 enfants n’ont pas résumé leur éducation depuis le verrouillage, a-t-il déclaré.

La pandémie de coronavirus a mis en danger de nombreux enfants nigérians, a déclaré Sanwo-Olu.

“Leurs parents ou tuteurs les orientent maintenant vers d’autres choses au lieu de s’assurer qu’ils ont le temps de revenir pour apprendre – même si c’est deux ou trois fois par semaine.”