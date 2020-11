. / EPA / KIMIMASA MAYAMA / Archives

Tokyo, 27 novembre . .- La Bourse de Tokyo a clôturé aujourd’hui avec une avance de 0,40% du Nikkei, la quatrième hausse consécutive, qui a placé cet indicateur au plus haut niveau depuis près de trois décennies.

Le Nikkei, moyenne qui regroupe les 225 valeurs les plus représentatives de la bourse de Tokyo, a progressé de 107,40 points aujourd’hui, à 26644,71 entiers, le plus haut niveau depuis avril 1991.

Le Topix, qui regroupe les entreprises les plus capitalisées, a progressé de 0,47% ou 8,27 points, à 1 786,52 unités.

La bourse de Tokyo a profité des hausses de Wall Street, bien qu’il n’y ait pas eu de séance jeudi pour la fête nationale, malgré le fait que l’augmentation des cas quotidiens de coronavirus continue de susciter l’inquiétude des commerçants.

Parmi les entreprises ayant le poids le plus important sur le marché boursier japonais, le groupe technologique Softbank a progressé de 2,27%, Nintendo a progressé de 0,83% et le consortium Sony de 0,59%.

Cependant, Toyota, la société ayant la plus grande capitalisation boursière, a chuté de 0,67% à la clôture, quelques heures après avoir annoncé que ses ventes et sa production mondiales avaient atteint des records historiques en octobre dernier.

Dans le groupe Topix aujourd’hui, 1 500 titres ont augmenté, 608 sont tombés et 68 ont terminé inchangés.

La valeur des opérations était élevée aujourd’hui, 3,41 billions de yens (27 465 millions d’euros / 32 757 millions de dollars).